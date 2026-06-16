A LOS 74 AÑOS FALLECE EL EX GERENTE DE ENAP MAGALLANES ROBERTO MC LEOD

Con profundo pesar fue recibida en Magallanes la noticia del fallecimiento de Roberto Mc Leod Glasinovic, destacado profesional de la industria energética y ex gerente de ENAP Magallanes, quien dejó de existir a los 74 años este martes en la ciudad de Santiago.



Magallánico de nacimiento, Mc Leod desarrolló una extensa y reconocida trayectoria ligada al sector petrolero, tanto en Chile como en el extranjero, consolidándose como uno de los ejecutivos regionales que alcanzó importantes responsabilidades en la industria energética internacional.



Ingeniero en Ejecución en Química, con mención en Petróleo y Petroquímica de la entonces Universidad Técnica del Estado, dedicó gran parte de su vida profesional a ENAP, empresa a la que estuvo vinculado durante 38 años. A lo largo de su carrera desempeñó diversas funciones de alta responsabilidad, destacando como gerente general de ENAP Sipetrol en Ecuador y posteriormente en Egipto.



Asimismo, participó activamente en la exploración y desarrollo del proyecto Costa Afuera de ENAP Magallanes, una de las iniciativas más relevantes para el desarrollo energético de la región.



Entre los años 2010 y 2012 ejerció como gerente de ENAP Magallanes, periodo durante el cual lideró importantes desafíos para la operación regional. Su experiencia y liderazgo también lo llevaron a asumir cargos ejecutivos en otras compañías petroleras con operaciones internacionales, incluyendo proyectos en México y Egipto.



En los últimos años continuó aportando con su conocimiento y experiencia como asesor de empresas vinculadas al desarrollo de nuevas energías y proyectos estratégicos para la Región de Magallanes.



Los detalles del velorio y funeral serán comunicados oportunamente.



Desde Polar Comunicaciones expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Julia López, a sus tres hijas, a sus siete nietos, su hermano y a toda su familia, amigos y cercanos. Que encuentren consuelo en el cariño de quienes hoy lo recuerdan y en el legado humano y profesional que Roberto Mc Leod deja en Magallanes, una tierra a la que dedicó gran parte de su vida y esfuerzo. Descanse en paz.

