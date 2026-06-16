Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de junio de 2026

A LOS 74 AÑOS FALLECE EL EX GERENTE DE ENAP MAGALLANES ROBERTO MC LEOD

El ingeniero magallánico falleció la tarde de este martes en Santiago.

Roberto mc leod

Con profundo pesar fue recibida en Magallanes la noticia del fallecimiento de Roberto Mc Leod Glasinovic, destacado profesional de la industria energética y ex gerente de ENAP Magallanes, quien dejó de existir a los 74 años este martes en la ciudad de Santiago.

Magallánico de nacimiento, Mc Leod desarrolló una extensa y reconocida trayectoria ligada al sector petrolero, tanto en Chile como en el extranjero, consolidándose como uno de los ejecutivos regionales que alcanzó importantes responsabilidades en la industria energética internacional.

Ingeniero en Ejecución en Química, con mención en Petróleo y Petroquímica de la entonces Universidad Técnica del Estado, dedicó gran parte de su vida profesional a ENAP, empresa a la que estuvo vinculado durante 38 años. A lo largo de su carrera desempeñó diversas funciones de alta responsabilidad, destacando como gerente general de ENAP Sipetrol en Ecuador y posteriormente en Egipto.

Asimismo, participó activamente en la exploración y desarrollo del proyecto Costa Afuera de ENAP Magallanes, una de las iniciativas más relevantes para el desarrollo energético de la región.

Entre los años 2010 y 2012 ejerció como gerente de ENAP Magallanes, periodo durante el cual lideró importantes desafíos para la operación regional. Su experiencia y liderazgo también lo llevaron a asumir cargos ejecutivos en otras compañías petroleras con operaciones internacionales, incluyendo proyectos en México y Egipto.

En los últimos años continuó aportando con su conocimiento y experiencia como asesor de empresas vinculadas al desarrollo de nuevas energías y proyectos estratégicos para la Región de Magallanes.

Los detalles del velorio y funeral serán comunicados oportunamente.

Desde Polar Comunicaciones expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa Julia López, a sus tres hijas, a sus siete nietos, su hermano y a toda su familia, amigos y cercanos. Que encuentren consuelo en el cariño de quienes hoy lo recuerdan y en el legado humano y profesional que Roberto Mc Leod deja en Magallanes, una tierra a la que dedicó gran parte de su vida y esfuerzo. Descanse en paz.

Roberto mc leod

A LOS 74 AÑOS FALLECE EL EX GERENTE DE ENAP MAGALLANES ROBERTO MC LEOD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE QUE INTENTABA INGRESAR MÁS DE 8 KILOS DE COCAÍNA OCULTA EN TARROS A PUNTA ARENAS

Leer Más

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

El sujeto fue sorprendido in fraganti mientras recepcionaba un millonario y voluminoso cargamento de sustancias prohibidas utilizando el sistema de empresas de encomiendas tradicionales.

pdireferencial
nuestrospodcast
Roberto mc leod

A LOS 74 AÑOS FALLECE EL EX GERENTE DE ENAP MAGALLANES ROBERTO MC LEOD

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Roberto mc leod

A LOS 74 AÑOS FALLECE EL EX GERENTE DE ENAP MAGALLANES ROBERTO MC LEOD

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
post LANZAMIENTO

MAGALLANES IMPULSA EMPRENDIMIENTOS DINÁMICOS CON PROGRAMA POTENCIA INCUBADORA DE CORFO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IT 3

MUNICIPIO INVITA A CONOCER EL TALENTO DE LAS PERSONAS MAYORES EN MUESTRAS ITINERANTES DE TALLERES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250