SEREMIS DE ECONOMÍA Y ENERGÍA VISITAN ENAP MAGALLANES PARA CONOCER EN TERRENO SUS PROCESOS Y DESAFÍOS PRODUCTIVOS

Con el propósito de conocer en terreno los procesos productivos, los desafíos de la industria y el aporte que realiza al desarrollo regional, los seremis de Economía, Fomento y Turismo, Francisco Birke, y de Energía, Marco Antonio Pinto, realizaron una visita a las instalaciones de ENAP Magallanes en Cabo Negro, siendo esta la primera visita oficial del titular de Economía a la empresa estatal.



Durante el recorrido, las autoridades conocieron parte de las operaciones que desarrolla ENAP en la región, además de interiorizarse sobre su funcionamiento, proyecciones y el trabajo que realiza junto a empresas proveedoras y trabajadores que forman parte de su cadena productiva.



El seremi de Economía, Francisco Birke, destacó el impacto que tiene la empresa para la actividad económica regional "ENAP es un símbolo, un ícono muy importante en la Región de Magallanes. Es un generador de empleo muy importante, mueve y dinamiza la economía de forma permanente y es también el corazón de la calefacción que tenemos en la región".



La autoridad agregó que el aporte de la empresa trasciende su operación directa "Da trabajo a mucha gente e indirectamente también genera unareacción en cadena, un encadenamiento de la producción regional con proveedores y subcontratos, tanto regionales como de fuera de la región".

​



Por su parte, el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, puso énfasis en el rol que cumple ENAP para la seguridad energética y su evolución hacia nuevas fuentes de energía "ENAP es la base de la energía que tenemos como magallánicos para mantenernos con una buena calefacción. Hoy está buscando nuevas alternativas, pero también alternativas de energías limpias y energías de transición".



Asimismo, valoró el desarrollo que ha experimentado la empresa a lo largo de su historia “Como magallánicos tenemos que sentirnos orgullosos de que sigan creciendo. Teniendo ya sus 80 años, continúan mejorando su proceso productivo, fortaleciendo su crecimiento y generando mayor empleabilidad en la región".



Desde ENAP Magallanes, el jefe de Comunidades, Alfonso Pacheco, valoró la instancia como parte de la política de vinculación permanente que mantiene la empresa con las autoridades "En el marco de nuestra política de puertas abiertas recibimos con mucha satisfacción la visita de los seremis de Economía y Energía. Para nosotros siempre es un orgullo que las autoridades conozcan nuestros procesos, en qué estamos y cuál es nuestro presente y nuestro futuro".



Finalmente, destacó el interés demostrado durante la jornada.



"Estamos muy agradecidos por el interés que han mostrado las autoridades, por todas las preguntas que han hecho y, como siempre, disponibles para seguir trabajando en conjunto".

