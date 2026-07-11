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11 de julio de 2026

ESTUDIO CHILENO ANALIZA CÓMO LAS VIVIENDAS Y LOS FONDOS DE PENSIONES INCIDEN EN LA DESIGUALDAD PATRIMONIAL

​La investigación concluye que el 1% más rico concentró entre el 31,6% y el 38% de la riqueza privada del país entre 2007 y 2021, y advierte que el valor de las viviendas y los retiros previsionales tuvieron efectos distintos sobre la distribución del patrimonio.

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Un estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile analizó la evolución de la desigualdad patrimonial en el país entre 2007 y 2021, concluyendo que el 1% de mayores ingresos concentró entre el 31,6% y el 38% de la riqueza privada durante ese período.

La investigación, publicada en la revista Journal of Public Economics, combinó información de encuestas de hogares, registros administrativos de pensiones, cuentas nacionales y antecedentes sobre grandes patrimonios para elaborar nuevas estimaciones sobre la distribución de la riqueza en Chile. Entre sus resultados, también establece que el 50% de la población con menor patrimonio concentró entre el 7% y el 9% de la riqueza privada.

El estudio identificó que el aumento en el valor de las viviendas contribuyó a disminuir moderadamente la desigualdad patrimonial, al beneficiar proporcionalmente más a los hogares ubicados fuera del segmento de mayores ingresos. En contraste, los retiros de fondos de pensiones realizados durante la pandemia redujeron uno de los activos más ampliamente distribuidos entre la población, lo que incrementó parcialmente la desigualdad.

Los autores también destacan que los fondos previsionales cumplen un papel relevante al medir la riqueza de los hogares. Según la investigación, si estos activos se excluyen de los cálculos, la participación del 1% más rico aumenta entre 7,6 y 13 puntos porcentuales, dependiendo del año analizado.

Finalmente, el estudio compara la realidad chilena con la de otros países y señala que la concentración de la riqueza en el segmento de mayores ingresos es similar a la observada en Estados Unidos. No obstante, advierte que estas comparaciones deben interpretarse con cautela, ya que los sistemas de protección social y de pensiones difieren significativamente entre los países.



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