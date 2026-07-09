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9 de julio de 2026

FITCH RATINGS RATIFICA CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ENAP Y MEJORA SU PERFIL CREDITICIO INDIVIDUAL

La agencia confirmó la clasificación internacional (A-) y local (AAA) de la empresa y elevó su perfil crediticio individual (SCP) desde "b" a "bb-", demostrando una mayor generación de caja, menor endeudamiento y una mejora sostenida de sus métricas crediticias durante los últimos años.

Enap refinería

Fitch Ratings informó que mantuvo en (A-) la clasificación de riesgo internacional de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y en (AAA) su clasificación local, ambas con perspectiva estable.



En su informe, la agencia destacó el fortalecimiento del perfil financiero de la compañía, evidenciado en el incremento en la generación de caja, dada la mejora en los márgenes operacionales. Este desempeño obedeció a márgenes favorables de refinación internacional y al cambio del mix de producción y venta, con énfasis en aquellos productos de alto valor agregado. Junto con ello, destacó la ejecución del plan de reducción de deuda, que ha permitido disminuir los pasivos financieros en US$1.350 millones desde 2022.



Fitch señaló que las clasificaciones internacionales continúan alineadas con la clasificación soberana de Chile, reflejando los fuertes vínculos de Enap con el Estado, su relevancia estratégica para la seguridad energética del país y el historial de apoyo recibido por la empresa.



Con respecto al perfil crediticio individual (Standalone Credit Profile o SCP), la clasificadora lo elevó desde “b” a “bb-“, principalmente, debido a una menor deuda, la reducción del apalancamiento financiero y la generación de EBITDA significativamente más robusta, factores evaluados sin considerar el respaldo estatal.



“Esta es una buena noticia para Enap y para Chile. Ratifica nuestra estrategia al 2040 y cómo estamos avanzando para tener una compañía cada vez más eficiente, que reduce su deuda y que genera recursos, a la vez que cumple de manera sólida con el mandato de aportar la energía que mueve al país. Esto nos obliga responsablemente a profundizar en nuestro camino y a explorar nuevos negocios, para construir cada día una empresa más sostenible”, señaló el gerente general de Enap, Julio Friedmann.

Julio Friedmann, gerente general de Enap

DIRECTORIO RATIFICA A JULIO FRIEDMANN COMO GERENTE GENERAL DE ENAP

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