CATORCE NUEVOS OPERADORES DE GRÚA HORQUILLA RECIBEN SU CERTIFICACIÓN EN MAGALLANES

Había emoción en el aire la tarde de este 3 de junio. No era un día cualquiera para las catorce personas que, tras semanas de esfuerzo, llegaban al final de un camino que para muchas significó mucho más que aprender a operar una máquina. Era el día de su graduación del curso "Técnicas de Operación y Mantención de Grúa Horquilla", y en cada rostro se notaba esa mezcla de orgullo, nervios y alegría que solo aparece cuando uno sabe que ha logrado algo importante.



El programa fue desarrollado por CENPADECH en alianza con ENAP, a través de su unidad Coordinadora de Comunidades. Financiado con excedentes de ENAP y ejecutado bajo la modalidad de franquicia SENCE, el curso entregó a sus participantes las herramientas necesarias para operar y mantener grúas horquilla, y para rendir con confianza los exámenes que exige la autoridad competente. Pero detrás de los contenidos técnicos había algo más profundo: la posibilidad real de cambiar el rumbo de una vida.



Durante la ceremonia, la emoción se hizo palpable cuando comenzaron a entregarse los certificados. Catorce participantes recibieron el documento que acredita su nuevo oficio, y entre ellos tres mujeres que, con su presencia, recordaron que ningún rubro tiene puertas cerradas cuando hay decisión y oportunidad. Cada nombre pronunciado, cada apretón de manos, cada aplauso, fue la coronación de un esfuerzo personal y, a la vez, una promesa de futuro.



"Esta es una instancia que nos llena de orgullo, en donde entregamos herramientas para ampliar opciones laborales y oportunidades, llegando a esta instancia con éxito para los participantes", expresó Mirella Chávez, gerente de CENPADECH, con una satisfacción que reflejaba el sentido de todo el trabajo realizado. Sus palabras resumieron el espíritu de un programa que no se mide solo en horas de clases, sino en vidas que encuentran una nueva dirección.



Desde ENAP, la coordinadora de Comunidades, Adriana Quintanilla, situó esta graduación dentro de un compromiso mayor con la región. "Este es parte de los diferentes programas de capacitación financiada por ENAP, en donde se están realizando programas en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, generando de esta manera instancias de capacitación y mejoramiento del empleo para las diferentes personas participantes", señaló. Su mensaje dejó claro que lo vivido ese día no es un hecho aislado, sino parte de un esfuerzo sostenido por abrir caminos en toda Magallanes.



La importancia del momento quedó reflejada también en la presencia de diversas autoridades. Acompañaron a los graduados la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez, junto a representantes de SENCE y de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Todos fueron testigos de una jornada que, más allá de los protocolos, estuvo cargada de humanidad.



Porque al final, lo que se celebró ese día no fue únicamente la obtención de una certificación. Se celebró el coraje de quienes decidieron apostar por sí mismos, el respaldo de instituciones que creyeron en ellos y la certeza de que una oportunidad bien aprovechada puede transformarlo todo. Para los catorce nuevos operadores, y especialmente para esas tres mujeres que rompieron esquemas, esta grúa horquilla representa mucho más que una herramienta de trabajo: es la llave de un futuro que recién comienza.



Fue, sin lugar a dudas, un momento que cambió vidas.



