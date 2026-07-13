CARABINEROS DETIENE A ADOLESCENTE DE 17 AÑOS POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO EN PUERTO NATALES

Un adolescente de 17 años fue detenido por Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Natales durante la madrugada del domingo 12 de julio, luego de ser sorprendido portando un arma de fuego y municiones mientras intentaba evadir un control policial.

El procedimiento se registró alrededor de las 03:00 horas, cuando personal policial realizaba patrullajes preventivos por distintos sectores de la comuna. En ese contexto, los funcionarios advirtieron la presencia de un hombre que transitaba por calle Phillipi y decidieron efectuar un control de identidad.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo huyó en dirección poniente, siendo alcanzado e interceptado en calle Don Bosco. Según informó Carabineros, el sujeto opuso una tenaz resistencia al procedimiento y se negó a identificarse, por lo que debió ser reducido por el personal policial.

Posteriormente, durante la revisión de sus pertenencias, específicamente de un bolso de mano tipo banano, los funcionarios encontraron una pistola, un cargador y cuatro proyectiles calibre 9 milímetros sin percutar.

Ante este hallazgo, Carabineros procedió a la detención del adolescente por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

El detenido corresponde a un menor de 17 años, de iniciales A.A.B.U., de nacionalidad chilena y sin antecedentes penales. Tras el procedimiento, fue puesto a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención y el desarrollo de las diligencias investigativas.