SAMU Y OS-14 DE CARABINEROS COORDINAN CAPACITACIÓN PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MAGALLANES

A fin de avanzar en la profesionalización a primera respuesta en emergencias, por parte de equipos de Seguridad Ciudadana comunales, SAMU Magallanes junto a OS14 de Carabineros, coordinaron la capacitación “Rescate RCP, uso correcto de DEA y Control de hemorragias”, destinados a funcionarios/as municipales.



La jornada que convocó a funcionarios de las municipalidades de Torres del Paine, Puerto Natales, Primavera, Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas y Cabo de Hornos, se contextualizó en la jornada que anualmente coordina el OS 14 para los patrulleros de municipios en convenio.



El Suboficial Mayor Marco Tapia, encargado de la Oficina de Enlace y Coordinación con Seguridad Municipal, OS-14 Magallanes, destacó la relevancia de la capacitación. “Este año pedimos al SAMU nos hiciera una capacitación relacionada con rescate y primeros auxilios, ya que los patrulleros son apoyo muy importante a la labor policial y ellos son los primeros en llegar”.



En la misma línea, el jefe de SAMU Magallanes, Dr. Rodolfo Santander, subrayó la importancia de estas iniciativas dada la condición de los patrulleros como primeros respondedores. “Es extraordinariamente importante, porque se ha demostrado que, como primeros respondedores, los primeros en llegar al sitio de una emergencia o suceso relevante, antes que carabineros y SAMU, son los patrulleros y la idea es que ellos estén capacitados para prestar primeros auxilios”, dijo.



Desde la Municipalidad de Punta Arenas, José Meza, coordinador de Seguridad Pública, resaltó el aporte de la formación para el equipo local de Seguridad Ciudadana. “Para nosotros el trabajo intersectorial, el poder conocer, poder capacitarnos en estas materias es sumamente importante, el poder ser más profesionales en el trabajo que desarrollamos diariamente”, sostuvo el coordinar de seguridad.



El Dr. Santander valoró además, el rol creciente de los equipos de Seguridad Ciudadana y la coordinación sostenida con OS-14. “Estoy muy satisfecho y contento en ver esta iniciativa, ya que tenemos que progresar en la profesionalización de nuestra capacidad de respuesta frente a emergencias y en ese ámbito, Seguridad Ciudadana está tomando un rol importante”.



Con esta actividad, SAMU Magallanes y OS-14 de Carabineros siguen fortaleciendo el trabajo intersectorial y compromiso con la capacidad de respuesta temprana en la región, promoviendo la interoperabilidad entre servicios públicos y equipos comunales para entregar atención oportuna y segura a la comunidad.

