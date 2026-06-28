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28 de junio de 2026

CREADOR DE CONTENIDO EXPLICA CÓMO LAS NUBES LENTICULARES "REFLEJAN" LA GEOGRAFÍA DE PUERTO NATALES

​El divulgador "Las Nubes de Diego" compartió una explicación sobre la formación de las nubes lenticulares y su relación con las islas ubicadas frente a la capital de Última Esperanza.

nubes lenticulares

El creador de contenido especializado en meteorología y observación de nubes, conocido como "Las Nubes de Diego", publicó un video en el que explica uno de los fenómenos atmosféricos más llamativos que pueden observarse desde Puerto Natales: la formación de nubes lenticulares asociadas a la geografía de la zona.

Durante el registro, el divulgador muestra fotografías captadas desde la ciudad y sostiene que cada nube lenticular se forma cuando una masa de aire estable interactúa con un relieve, como un cerro o una isla. Según explica, al superar ese obstáculo el aire genera una onda atmosférica que favorece la aparición de este tipo de nubes, por lo que cada formación estaría asociada a una elevación específica del terreno.

Bajo la premisa de que "el cielo es el reflejo del suelo", el creador señala que las numerosas islas ubicadas frente a Puerto Natales modifican el flujo del aire proveniente del océano Pacífico, dando origen a las múltiples nubes lenticulares que suelen observarse sobre la ciudad. A su juicio, estas formaciones permiten apreciar, de manera indirecta, la compleja geografía del archipiélago austral.

El video concluye invitando a observar el cielo con una nueva perspectiva y a comprender cómo el relieve influye en los fenómenos meteorológicos que caracterizan a la Patagonia. La publicación ha despertado interés entre usuarios de redes sociales por su forma de explicar un fenómeno habitual del paisaje magallánico mediante conceptos de meteorología y geografía.


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