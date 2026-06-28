28 de junio de 2026
CREADOR DE CONTENIDO EXPLICA CÓMO LAS NUBES LENTICULARES "REFLEJAN" LA GEOGRAFÍA DE PUERTO NATALES
El divulgador "Las Nubes de Diego" compartió una explicación sobre la formación de las nubes lenticulares y su relación con las islas ubicadas frente a la capital de Última Esperanza.
El creador de contenido especializado en meteorología y observación de nubes, conocido como "Las Nubes de Diego", publicó un video en el que explica uno de los fenómenos atmosféricos más llamativos que pueden observarse desde Puerto Natales: la formación de nubes lenticulares asociadas a la geografía de la zona.
Durante el registro, el divulgador muestra fotografías captadas desde la ciudad y sostiene que cada nube lenticular se forma cuando una masa de aire estable interactúa con un relieve, como un cerro o una isla. Según explica, al superar ese obstáculo el aire genera una onda atmosférica que favorece la aparición de este tipo de nubes, por lo que cada formación estaría asociada a una elevación específica del terreno.
Bajo la premisa de que "el cielo es el reflejo del suelo", el creador señala que las numerosas islas ubicadas frente a Puerto Natales modifican el flujo del aire proveniente del océano Pacífico, dando origen a las múltiples nubes lenticulares que suelen observarse sobre la ciudad. A su juicio, estas formaciones permiten apreciar, de manera indirecta, la compleja geografía del archipiélago austral.
El video concluye invitando a observar el cielo con una nueva perspectiva y a comprender cómo el relieve influye en los fenómenos meteorológicos que caracterizan a la Patagonia. La publicación ha despertado interés entre usuarios de redes sociales por su forma de explicar un fenómeno habitual del paisaje magallánico mediante conceptos de meteorología y geografía.
MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ABRE INSCRIPCIONES PARA NUEVOS TALLERES DE INVIERNO DIRIGIDOS A MUJERES
La Oficina Municipal de la Mujer ofrecerá cuatro talleres gratuitos durante julio, enfocados en el autocuidado físico y emocional, con un total de 95 cupos disponibles.
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