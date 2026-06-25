25 de junio de 2026
PDI PUNTA ARENAS MATERIALIZA EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA DE CIUDADANA ECUATORIANA
Expulsada por haber ingresado al país por un paso no habilitado.
Este jueves, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas materializaron la expulsión de una ciudadana ecuatoriana de 42 años, decretada por el Servicio Nacional de Migraciones, por haber ingresado al país por un paso no habilitado.
El Comisario Leonardo Alegría, jefe de dicha unidad, indicó que “el procedimiento se llevó a cabo, en el contexto del Plan de Control Migratorio, mediante el cual se concretó la expulsión de más de 60 extranjeros de nacionalidad ecuatoriana, colombiana y boliviana”.
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.
Por instrucción de la Fiscalía de Punta Arenas, personal especializado realizó peritajes en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el deceso.