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28 de junio de 2026

GOBIERNO PRESENTÓ PROYECTO DE LEY PARA EXTENDER EL SUBSIDIO ELÉCTRICO Y ORDENAR LAS CUENTAS DE LA LUZ

​La iniciativa del Ministerio de Energía busca regularizar procesos tarifarios pendientes, evitar alzas en las cuentas de electricidad y fortalecer la calidad y continuidad del suministro.

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El Ministerio de Energía presentó el proyecto de ley denominado "Ordenemos las cuentas", iniciativa que busca extender el subsidio eléctrico, regularizar los procesos tarifarios pendientes y mejorar la calidad del servicio. La propuesta fue dada a conocer por la ministra de Energía, Ximena Rincón, quien señaló que el objetivo es enfrentar los efectos derivados del congelamiento de tarifas y las posteriores reliquidaciones, evitando que estos costos recaigan sobre las familias.

El proyecto se estructura en tres ejes. El primero contempla la extensión del subsidio eléctrico para los hogares más vulnerables y un plan de mitigación destinado a las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde se proyectan alzas tarifarias. La ministra afirmó que el propósito es entregar mayor certeza a las familias y evitar que el costo de la energía continúe representando una fuente de incertidumbre para los hogares.

El segundo eje apunta a regularizar las deudas acumuladas con las empresas distribuidoras sin generar un impacto en el presupuesto de los usuarios. La iniciativa propone un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035 para saldar la deuda correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD) del período 2020-2024 y extender la vigencia del actual decreto tarifario de transmisión hasta fines de 2028, con el objetivo de evitar nuevas deudas y otorgar estabilidad al sistema.

El tercer componente del proyecto busca fortalecer la seguridad y continuidad del suministro eléctrico mediante mayores inversiones en zonas críticas y nuevas facultades para que la autoridad pueda actuar ante eventuales riesgos que afecten el servicio. Según el Ministerio de Energía, la iniciativa pretende mejorar la calidad del suministro sin trasladar nuevos costos a los consumidores y avanzar hacia un sistema tarifario con mayor estabilidad y previsibilidad.


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