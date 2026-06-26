ARTE, ENCUENTRO Y BIENESTAR: PERSONAS MAYORES DE CABO DE HORNOS CULMINAN TALLER DE PINTURA SOBRE YESO

La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Cabo de Hornos reunió a vecinos y vecinas en un espacio de creatividad, aprendizaje y convivencia, promoviendo el envejecimiento activo y la participación de las personas mayores en la vida comunitaria.



Con entusiasmo, dedicación y mucha creatividad, un grupo de personas mayores de Cabo de Hornos finalizó el Taller de Pintura sobre Yeso, una iniciativa organizada por la Municipalidad que permitió desarrollar habilidades artísticas, fortalecer los vínculos entre los participantes y generar un espacio de encuentro pensado especialmente para este importante grupo de la comunidad.



Durante las jornadas, los asistentes dieron vida a diversas creaciones, compartiendo experiencias y demostrando que el aprendizaje y la expresión artística no tienen edad. La actividad forma parte de las acciones que impulsa el municipio para promover un envejecimiento activo, favoreciendo el bienestar, la autonomía y la participación de las personas mayores.



Desde el municipio agradecieron el compromiso y entusiasmo de cada uno de los participantes, destacando que este tipo de instancias contribuyen a construir una comuna más inclusiva, donde las personas mayores son reconocidas por su experiencia, aporte y permanente participación en la vida comunitaria.



El alcalde Patricio Fernández valoró el éxito de la iniciativa y destacó el compromiso de quienes hicieron posible esta experiencia.



"Estamos muy contentos y queremos reconocer a todas las personas mayores que participaron con tanto entusiasmo, así como al equipo municipal que ha dedicado este espacio especialmente para ellas. Fue un magnífico curso, donde no solo se aprendió una técnica artística, sino que también se fortalecieron los lazos, la participación y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Como municipio seguiremos impulsando actividades que promuevan un envejecimiento activo, con respeto, dignidad y oportunidades para nuestras personas mayores", señaló el jefe comunal.



La Municipalidad de Cabo de Hornos reafirmó su compromiso de continuar generando espacios de participación, aprendizaje y recreación que permitan mejorar la calidad de vida de las personas mayores y seguir construyendo una comunidad que valore y acompañe todas las etapas de la vida.

