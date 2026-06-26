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26 de junio de 2026

COMUNIDAD VENEZOLANA EN MAGALLANES COORDINA CAMPAÑA SOLIDARIA Y BUSCA APOYO LOGÍSTICO PARA ENVIAR AYUDA A SANTIAGO

Buenos días región.

avepach

La presidenta de la Agrupación de Venezolanos en la Patagonia Chilena, Geraldine Pérez, hizo un llamado a la comunidad y a empresas de transporte de Magallanes para colaborar en el envío de ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por la emergencia que vive Venezuela.

Durante una entrevista concedida la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Pérez explicó que las dificultades en las comunicaciones han complicado la coordinación de las acciones solidarias desde el país caribeño.

"Debo agradecer que ahorita tenemos buena comunicación, pero el día de ayer fue caótico. El internet iba y venía, así que es un poco difícil tratar de gestionar ayudas", señaló.

La dirigente indicó que, pese a estas complicaciones, la agrupación se encuentra organizando una red de apoyo mediante mensajería y coordinación con otros centros de acopio ya habilitados en Santiago. Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos es el traslado de los insumos desde Magallanes hacia la capital.

Como parte de la campaña solidaria, la organización dispuso distintos canales de contacto para quienes deseen colaborar. Las personas interesadas pueden escribir al correo [email protected], además de comunicarse mediante las redes sociales de la agrupación, disponibles en Instagram como @avepach.magallanes y en Facebook como Agrupación Venezolanos Patagonia Chilena.

Durante la conversación, el conductor del espacio destacó que Polar Comunicaciones difundirá esta información a través de su sitio web para facilitar el contacto entre la comunidad y la organización.

Antes de finalizar la entrevista, Geraldine Pérez aprovechó la instancia para agradecer el apoyo brindado por el equipo chileno de rescate que llegó recientemente a Venezuela.

"Quiero aprovechar los últimos segundos para agradecer al grupo de bomberos que llegó anoche a las 3:20 de la mañana. Gracias Chile, son grandes", manifestó.

La Agrupación de Venezolanos en la Patagonia Chilena reiteró el llamado a la solidaridad de la comunidad magallánica y, especialmente, a empresas que puedan aportar con el transporte de las donaciones hacia Santiago, desde donde posteriormente serán canalizadas hacia las zonas afectadas.




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