AQUACHILE ENTREGÓ BECAS EDUCATIVAS A 101 INTEGRANTES DE COMUNIDADES KAWÉSQAR DE MAGALLANES

En el marco de su trabajo colaborativo con comunidades Kawésqar de la Región de Magallanes, AquaChile realizó una nueva entrega de becas educativas, instancia que por quinto año consecutivo buscó acompañar la formación de niños, jóvenes y adultos del territorio.



Este año, el programa alcanzó a 101 beneficiarios pertenecientes a 12 comunidades Kawésqar con las que la empresa mantiene un vínculo activo en el territorio. Del total, ocho comunidades corresponden a Punta Arenas y cuatro a Puerto Natales.



El beneficio considera un aporte económico destinado a apoyar distintas etapas de formación. De los beneficiarios de este año, un 74% correspondió a estudiantes de enseñanza básica y media, mientras que el 26% restante perteneció a educación superior.

Desde AquaChile destacaron que el programa permitió dar continuidad a una línea de trabajo enfocada en educación y desarrollo local, a partir de una relación permanente con las comunidades del territorio.



"Estamos muy contentos de haber realizado por quinto año consecutivo esta entrega de becas, que busca apoyar de manera concreta a familias Kawésqar de Punta Arenas y Puerto Natales. Para nosotros ha sido muy importante mantener este trabajo colaborativo en el tiempo, porque la educación es una herramienta clave para abrir oportunidades y acompañar el desarrollo de niños, jóvenes y adultos de las comunidades", aseguró Andrea Sánchez, líder de Comunidades de AquaChile en la Región de Magallanes.



Las comunidades beneficiadas valoraron la continuidad del programa y el aporte que representa para cubrir las necesidades asociadas al proceso educativo.



"Nos pareció una excelente iniciativa, especialmente por el aporte que representa para nuestros niños en las distintas etapas escolares. También valoramos la comunicación que se ha generado y el vínculo que se ha mantenido con el pueblo Kawésqar", comentó Ágata Vargas, representante de la comunidad Cenak Apala.



En la misma línea, Juan González, presidente de la comunidad Kawésqar Arancini, destacó que este tipo de apoyo permitió acompañar a más personas en sus estudios. "Estos beneficios son muy importantes para nuestra gente, porque ayudan a niños, jóvenes y personas de las comunidades que están estudiando. También valoramos que el beneficio considere la pertenencia a una comunidad Kawésqar, porque permite que más personas puedan acceder a este apoyo", afirmó.



Por su parte, Jessica Muñoz, integrante de una comunidad residente en Punta Arenas, valoró la experiencia acumulada durante los años de implementación del programa. "Hemos tenido una linda experiencia, porque llevamos varios años postulando con niños, adolescentes y también adultos que cursan educación superior. Para nuestra comunidad ha sido muy grato recibir esta ayuda, que aporta a sus estudios y a las necesidades que surgen durante el año", sostuvo.