MAGALLANES REALIZA LOS DIÁLOGOS REGIONALES PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO: “CHILE VUELVE A CREER”

​En el marco del despliegue que se lleva a cabo a lo largo de todo el país, la ciudad de Punta Arenas fue sede hoy de los Diálogos Regionales de la Agenda de Transformación del Estado 2026–2030, bajo la premisa "Chile vuelve a creer".

La jornada estuvo liderada conjuntamente por la Delegada Presidencial Regional y el Seremi de Hacienda, Manuel Correa González,contando además con la participación del Gobernador Regional, Jorge Flies Añón, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, el Seremi de Seguridad Pública, Ronald López Rivas, el Seremi del Trabajo, José Miguel Salas Ponce, el Seremi de Economía, Francisco Javier Birke, Director de CORFO, Javier Romero Valenzuela, funcionarios de diferentes autoridades y jefaturas de servicios públicos.



La instancia destacó por una amplia y representativa convocatoria territorial, donde convergieron funcionarios públicos de primera línea, agrupaciones sociales, el sector privado —con la presencia de empresas como Edelmag— y la academia e investigación científica de la zona, representada por la Universidad de Magallanes (UMAG) y el centro científico CEQUA.



La iniciativa busca que hoy, los servicios públicos aumenten su eficiencia para apoyar a miles de personas en Chile, impulsando cambios concretos en el presente sin esperar al futuro para resolver las problemáticas históricas del territorio.

Foco ciudadano: Salud, adultos mayores, seguridad y descentralización



Durante el trabajo en las mesas de diálogo, los participantes profundizaron en los dolores más urgentes de la comunidad magallánica. Entre los principales temas debatidos destacaron:



●Salud y especialistas: La necesidad de contar con mayor dotación de médicos y acortar los tiempos de espera en la región.



●Adultos mayores e inclusión digital: Respuestas integrales para una población mayor en constante crecimiento, garantizando que el uso de tecnologías en el Estado sea un puente de inclusión y no una barrera en sus atenciones.



●Seguridad pública: El fortalecimiento de acciones preventivas y de resguardo para la tranquilidad de los barrios.



●Descentralización: Impulsar que la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas consideren las particularidades y distancias de la zona austral.



Estos focos nutren directamente los tres ejes estratégicos de la Agenda Nacional: "Llegando antes" (prevención en salud y seguridad), "Facilitando cada interacción" (simplificación de trámites y mejor atención) e "Impulsando el desarrollo económico", (permisología y crecimiento sustentable), apoyados en el uso inteligente de datos, tecnología útil e Inteligencia Artificial.



Compromiso con las comunas y proyección provincial



Al término del encuentro, la Delegada Presidencial Regional valoró los resultados de la jornada de trabajo y anunció su continuidad en el resto de la región: "Para nosotros como Gobierno del Presidente José Antonio Kast es muy importante escuchar. Reunimos a un grupo de personas del mundo académico, de las universidades, de organizaciones sociales y de distintos ámbitos de la sociedad magallánica para formular propuestas sobre cómo podemos mejorar nuestra gestión como servicios públicos, modernizando y haciendo más eficaz cada una de las atenciones que prestamos. Fue una jornada muy productiva que vamos a replicar también en las otras provincias de nuestra región de Magallanes."





Por su parte, el Seremi de Hacienda, destacó la importancia de recoger las demandas reales de la ciudadanía y detalló los siguientes pasos del proceso: "Hoy estuvimos reunidos con distintos ciudadanos, tanto del mundo público como privado, dialogando respecto de las problemáticas regionales y la modernización del Estado. Toda esta información va a ser compilada y entregada al Presidente en el mes de septiembre. Es muy importante porque en esta mesa afloraron problemas comunes a todos los ciudadanos que sabemos que se repiten e incluso no se han resuelto a lo largo de los años. Como Gobierno estamos escuchando y levantando estas necesidades porque tenemos el fiel compromiso y la voluntad de avanzar y resolver, paso a paso, las cosas que le importan a los magallánicos."



Con este hito en Punta Arenas y su próxima extensión provincial, Magallanes consolidará una hoja de ruta con sello patagónico que alimentará directamente la propuesta nacional de Transformación del Estado.



