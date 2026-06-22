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22 de junio de 2026

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ EL SOLSTICIO DE INVIERNO CON UNA MASIVA JORNADA DE ENCUENTRO COMUNITARIO

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para la comunidad en una fecha tan significativa para quienes habitan el territorio más austral del mundo.

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La Municipalidad de Cabo de Hornos reunió a vecinos, vecinas y visitantes para conmemorar la noche más larga del año con música en vivo, tradiciones, gastronomía y actividades familiares, fortaleciendo el sentido de comunidad en el extremo sur del país.

 
La Municipalidad de Cabo de Hornos celebró el Solsticio de Invierno 2026 con una jornada de encuentro y celebración junto a la comunidad, conmemorando la noche más larga del año en Puerto Williams, donde esta época alcanza cerca de 17 horas de oscuridad.

 
La actividad, realizada en el corazón de la ciudad, reunió a vecinos, vecinas y visitantes en una tarde marcada por la tradición, la música y la convivencia. Chocolate caliente y sopaipillas ayudaron a enfrentar las bajas temperaturas, mientras la cueca, la música en vivo y la presentación del artista regional FAGGU dieron vida a una celebración pensada para toda la familia.

 
El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para la comunidad en una fecha tan significativa para quienes habitan el territorio más austral del mundo.

 
"El Solsticio de Invierno es una actividad preparada para la comunidad por la Municipalidad, con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Estamos muy felices por este encuentro y por la gran participación de nuestros vecinos y vecinas, quienes hicieron de esta celebración una verdadera fiesta comunitaria", señaló el jefe comunal.

 
Desde el municipio destacaron que esta celebración busca poner en valor las particularidades del territorio, donde el invierno y las largas noches forman parte de la identidad de Puerto Williams, promoviendo además el rescate de las tradiciones, la cultura local y el fortalecimiento del tejido social.

 
La actividad fue organizada por la Municipalidad de Cabo de Hornos con el apoyo de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, consolidándose como una instancia que cada año convoca a la comunidad para celebrar, compartir y dar la bienvenida a una nueva etapa del ciclo natural en el fin del mundo.

Cabo de Hornos

MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS CONMEMORÓ 40 AÑOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

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