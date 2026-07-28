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28 de julio de 2026

ESCUELA MANUEL BULNES INVITA A JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2027

Esta es una oportunidad para conocer personalmente la Escuela Manuel Bulnes y descubrir por qué puede convertirse en su próximo lugar para aprender, crecer y ser parte de una comunidad.

¡Los Esperamos!

​La Escuela Manuel Bulnes de Punta Arenas invita a las familias de la comunidad a participar de su jornada de Puertas Abiertas 2027, que se realizará este jueves 30 de julio, entre las 14:00 y las 17:00 horas, en dependencias del establecimiento.

 La actividad está especialmente dirigida a madres, padres y apoderados que se encuentran buscando una alternativa educativa para sus hijos e hijas y que quieran conocer de cerca la escuela, recorrer sus espacios y descubrir su propuesta educativa de cara al proceso de Admisión 2027.

La Escuela Manuel Bulnes cuenta con Jornada Escolar Completa desde Prekínder hasta 8.º año básico, además de diversas alternativas de talleres extraescolares, orientadas a potenciar los talentos, intereses y habilidades de sus estudiantes.

Su proyecto educativo se fortalece a través de dos importantes sellos: Identidad Regional, promoviendo el conocimiento y valoración del territorio, y Convivir como Buen Ciudadano, fomentando el respeto, la participación, la buena convivencia y el compromiso con la comunidad.

¿Buscas escuela para tu hijo o hija?

Esta es una oportunidad para conocer personalmente la Escuela Manuel Bulnes y descubrir por qué puede convertirse en su próximo lugar para aprender, crecer y ser parte de una comunidad.

Jueves 30 de julio
14:00 a 17:00 horas
Escuela Manuel Bulnes – Punta Arenas

 ¡Los esperamos en nuestras Puertas Abiertas 2027!



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