MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA FIRMAN CONVENIO PARA IMPLEMENTAR PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA

La Municipalidad de Punta Arenas y la Universidad de La Frontera (UFRO) firmaron un convenio de colaboración que permitirá implementar la plataforma eTransparencia, desarrollada por el Departamento de Ciencias de la Computación e Informática de esa casa de estudios. La herramienta será utilizada para evaluar distintos procesos administrativos del municipio y entregar recomendaciones orientadas a su mejora.

La plataforma realizará un diagnóstico de procedimientos vinculados a compras y contrataciones públicas, licitaciones, contratación de personal y otras áreas de gestión municipal. A partir de ese análisis, entregará sugerencias para fortalecer la transparencia, optimizar procesos y apoyar la modernización de la administración comunal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, señaló que el convenio se enmarca en la política de transparencia impulsada por el municipio. "Es un convenio muy importante que apunta a trabajar para más transparencia y mejor uso de las herramientas tecnológicas que tiene la municipalidad. Si bien es cierto, tenemos el 100% de transparencia, situación que fue informada por el Consejo para la Transparencia, lo que buscamos es que haya una mejora continua y un mejor aprovechamiento de las herramientas de tecnología", afirmó.

Por su parte, el coordinador de Transferencia Tecnológica de la Universidad de La Frontera, Sergio Sandoval, indicó que la alianza permitirá validar la plataforma en un entorno real de funcionamiento y fortalecer el vínculo entre el desarrollo tecnológico universitario y las necesidades del sector público. Además, ambas instituciones manifestaron su intención de seguir colaborando en iniciativas orientadas al desarrollo de soluciones para la gestión municipal.





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