OBISPO PRESIDIÓ MISA EN LA CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN DE PUNTA ARENAS EN EL DÍA DE SU FESTIVIDAD

En el marco de la conmemoración de la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, este miércoles 16 de julio se celebró una misa en la Capilla Virgen del Carmen de Punta Arenas, ceremonia que fue presidida por el obispo de la Diócesis de Punta Arenas.

La eucaristía congregó a integrantes de la comunidad católica, quienes participaron de la celebración en honor a la Virgen del Carmen, una de las advocaciones marianas de mayor tradición y arraigo en el país.

La festividad del 16 de julio es una de las fechas más importantes del calendario religioso chileno y cada año reúne a miles de fieles en distintas localidades del país, donde se realizan misas, procesiones y actividades de carácter litúrgico.

La ceremonia desarrollada en Punta Arenas formó parte de las actividades conmemorativas organizadas por la Iglesia Católica para recordar a la patrona de Chile y renovar la devoción de la comunidad creyente.