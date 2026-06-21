21 de junio de 2026
CATEDRAL DE PUNTA ARENAS CELEBRÓ EL DÍA DEL PADRE CON BENDICIÓN ESPECIAL DURANTE MISA DOMINICAL
Alrededor de 30 padres participaron en la celebración realizada en la misa de las 10:00 horas, donde recibieron un obsequio y una bendición especial.
La Catedral de Punta Arenas conmemoró este domingo el Día del Padre durante la misa de las 10:00 horas, instancia que reunió a familias de la comunidad católica para reconocer el rol de los padres en el hogar y la sociedad.
La ceremonia fue presidida por el padre Fredy Subiabre, quien dedicó palabras especiales a los asistentes en el marco de esta fecha. Durante la celebración, se realizó una bendición dirigida a los padres presentes, destacando la importancia de su labor y compromiso con sus familias.
Como parte de la conmemoración, los asistentes recibieron un pequeño obsequio consistente en un marcador de libros acompañado de un chocolate. El gesto fue valorado por los participantes y buscó entregar un momento de cercanía y reconocimiento en esta jornada especial.
Según se informó, cerca de 30 padres participaron de la actividad realizada en la Catedral de Punta Arenas, en una celebración que se desarrolló en un ambiente de recogimiento, fe y encuentro familiar.
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La actividad reunió a Carabineros y escuelas de conductores para promover la seguridad vial y fortalecer la conciencia sobre los riesgos de conducir bajo los efectos de sustancias.
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