PUNTA ARENAS SERÁ EL ESCENARIO DEL LANZAMIENTO DE "CUENTOS ANTÁRTICOS Y ALGO MÁS"

Punta Arenas será sede del lanzamiento de "Cuentos Antárticos y algo más", libro infantil escrito por Francisco Sánchez Urra y María Pastora Sandoval Campos, que busca acercar la Antártica a niñas y niños a través de relatos ilustrados en acuarela. La presentación se realizará el jueves 30 de julio, a las 18:00 horas, en el Café del Stretto, ubicado en calle Roca 975, con entrada liberada para toda la comunidad.

La actividad contará con la participación del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, quien comentará la obra. Además, los asistentes podrán participar en la firma de ejemplares y otras actividades preparadas para la ocasión. Durante el lanzamiento, el libro estará disponible a un valor de $20.000.

La publicación reúne cinco cuentos que combinan ficción con hechos históricos relacionados con la Antártica chilena. Entre sus páginas aparecen personajes históricos como el piloto Luis Pardo Villalón, el expresidente Pedro Aguirre Cerda y el jurista Julio Escudero, junto a personajes de ficción que buscan acercar este territorio a los lectores más jóvenes.

El proyecto fue impulsado por el programa Embajadores Antárticos de la Fundación Huellas Magallánicas, con el apoyo de diversas instituciones vinculadas al desarrollo científico y cultural del continente blanco. La elección de Punta Arenas para su presentación responde al rol que cumple la ciudad como uno de los principales centros de operaciones científicas y logísticas hacia la Antártica.

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