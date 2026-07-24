24 de julio de 2026
TRIBUNAL AMBIENTAL ABRE CONVOCATORIA PARA UNA NUEVA VERSIÓN DEL CONCURSO DE COMENTARIOS DE SENTENCIAS
Los trabajos pueden ser presentados de forma individual o colectiva hasta el 13 de septiembre de 2026.
El Tercer Tribunal Ambiental invita a la comunidad universitaria de todo el país a participar en una nueva edición del Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias. Esta iniciativa busca distinguir y reconocer a estudiantes de pregrado y postgrado que realicen un análisis jurídico o técnico de una o varias sentencias definitivas pronunciadas por el Tercer Tribunal Ambiental.
El certamen es una instancia clave para fomentar la reflexión académica y técnica, permitiendo que los futuros profesionales cuenten con una mayor preparación para enfrentar los desafíos y debates jurídico-ambientales actuales. Una vez más la convocatoria es interdisciplinaria, por lo que pueden postular estudiantes de Derecho, Antropología, Geografía, Biología Marina, Ingeniería en Recursos Naturales y cualquier otra disciplina vinculada a la gestión y protección del medio ambiente. Los trabajos pueden ser presentados de forma individual o colectiva, cuyo envío debe ser hasta el 13 de septiembre de 2026.
Quienes estén interesados en formar parte de este certamen, deberán seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a www.3ta.cl
- Revisar las Bases del Concurso: leer detenidamente los requisitos de formato y criterios de evaluación.
- Completar el Formulario: descargar y llenar la ficha de inscripción.
- Enviar ficha de inscripción y comentario de sentencia más información requerida al correo electrónico: [email protected]
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.