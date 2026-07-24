TRIBUNAL AMBIENTAL ABRE CONVOCATORIA PARA UNA NUEVA VERSIÓN DEL CONCURSO DE COMENTARIOS DE SENTENCIAS

El Tercer Tribunal Ambiental invita a la comunidad universitaria de todo el país a participar en una nueva edición del Concurso Nacional de Comentarios de Sentencias. Esta iniciativa busca distinguir y reconocer a estudiantes de pregrado y postgrado que realicen un análisis jurídico o técnico de una o varias sentencias definitivas pronunciadas por el Tercer Tribunal Ambiental.

El certamen es una instancia clave para fomentar la reflexión académica y técnica, permitiendo que los futuros profesionales cuenten con una mayor preparación para enfrentar los desafíos y debates jurídico-ambientales actuales. Una vez más la convocatoria es interdisciplinaria, por lo que pueden postular estudiantes de Derecho, Antropología, Geografía, Biología Marina, Ingeniería en Recursos Naturales y cualquier otra disciplina vinculada a la gestión y protección del medio ambiente. Los trabajos pueden ser presentados de forma individual o colectiva, cuyo envío debe ser hasta el 13 de septiembre de 2026.

Quienes estén interesados en formar parte de este certamen, deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a www.3ta.cl Revisar las Bases del Concurso: leer detenidamente los requisitos de formato y criterios de evaluación. Completar el Formulario: descargar y llenar la ficha de inscripción. Enviar ficha de inscripción y comentario de sentencia más información requerida al correo electrónico: [email protected]



