FIA ABRE CONVOCATORIA 2026 PARA IMPULSAR INNOVACIONES QUE FORTALEZCAN LA SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL AGRO

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), agencia del Ministerio de Agricultura, abrió la primera etapa de la Convocatoria Nacional de Proyectos de Innovación de Interés Privado 2026, iniciativa que busca impulsar el desarrollo, validación e implementación de soluciones innovadoras capaces de fortalecer la competitividad, sostenibilidad y modernización del sector silvoagropecuario y agroalimentario del país.





La convocatoria incorpora un nuevo modelo de apoyo diseñado para acompañar las distintas etapas de madurez tecnológica de las innovaciones, desde sus fases iniciales de desarrollo hasta su llegada al mercado.





Al respecto, el Seremi de Agricultura de Magallanes y de la Antártica Chilena, Juan Ignacio Cavada, destacó la importancia de este instrumento para los territorios :"Este nuevo modelo de FIA representa una oportunidad para acercar la innovación a los territorios y transformar buenas ideas en soluciones concretas para el sector silvoagropecuario. Nuestro objetivo es avanzar hacia una agricultura más sostenible, competitiva y capaz de responder a los desafíos productivos y climáticos que enfrenta nuestra región y el país", señaló la autoridad.





La primera línea de financiamiento disponible corresponde a "Desarrollo y validación tecnológica temprana para la innovación silvoagropecuaria", dirigida a proyectos que se encuentren en etapas iniciales de desarrollo tecnológico y que ya cuenten con una prueba de concepto, requiriendo avanzar en la validación técnica de sus soluciones antes de su implementación en condiciones reales.





Las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de junio de 2026 y podrán participar iniciativas vinculadas al sector silvoagropecuario y a la cadena agroalimentaria que busquen generar innovaciones con potencial impacto productivo, económico, social o ambiental.





El Director Ejecutivo de FIA, Andrés Galmez, dijo que esta nueva modalidad permitirá fortalecer el ecosistema de innovación agroalimentaria del país: "Estamos impulsando un modelo que acompaña de mejor manera el proceso de innovación, adaptando los instrumentos de apoyo a las necesidades específicas de cada etapa de desarrollo tecnológico. Queremos que más soluciones innovadoras logren avanzar desde una idea prometedora hasta su implementación efectiva en beneficio del sector productivo", manifestó.





Próximas líneas de financiamiento





FIA informó que durante 2026 abrirá nuevas convocatorias asociadas a distintos niveles de madurez tecnológica:





• Línea 2: Validación tecnológica y pilotaje en condiciones reales. Apertura: 25 de junio de 2026.

• Línea 3: Implementación y escalamiento comercial. Apertura: 28 de julio de 2026.

• Desafíos Públicos para el Agro. Apertura: 1 de septiembre de 2026. Orientada a proyectos enfocados en la validación, implementación y adopción de soluciones innovadoras de interés transversal para el sector silvoagropecuario.





Con el objetivo de orientar a los postulantes, FIA realizará además un webinar informativo donde se abordarán los principales aspectos de la convocatoria, requisitos de postulación y mecanismos de financiamiento.

Las bases, requisitos y antecedentes de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio web de FIA.cl