REVISTA MITTOFIRE OBTIENE EL PRIMER LUGAR LATINOAMERICANO Y PONE A TIERRA DEL FUEGO EN LO MÁS ALTO DE LA INNOVACIÓN DIGITAL

Fundación Mittofire y Revista Mittofire alcanzaron destacados reconocimientos en los Premios Latam Digital 2026 realizados en Colombia, consolidando una historia marcada por la perseverancia, el esfuerzo comunitario y el orgullo de representar a Tierra del Fuego ante toda América Latina.

Lo que comenzó como una nominación inesperada terminó convirtiéndose en uno de los mayores hitos para una organización nacida en el extremo austral de Chile. Fundación Mittofire obtuvo el tercer lugar latinoamericano en la categoría FundaTech, mientras que Revista Mittofire logró el primer lugar en Turismo Científico Digital durante la ceremonia de los Premios Latam Digital 2026, organizados por Interlat en Colombia.

La historia comenzó el 24 de abril de 2026, cuando durante una reunión virtual organizada por Interlat se dieron a conocer los finalistas de uno de los certámenes más importantes de innovación, transformación digital y comunicación de América Latina. Entre los nominados aparecieron Fundación Mittofire y Revista Mittofire, dos iniciativas surgidas en la provincia de Tierra del Fuego.

La emoción inicial rápidamente dio paso a una preocupación concreta: reunir los recursos necesarios para viajar hasta Colombia y representar a Chile en la ceremonia de premiación.



Una travesía impulsada por la comunidad



Durante semanas se realizaron gestiones con instituciones, empresas, autoridades y organizaciones en busca de apoyo. Aunque existió buena disposición, los recursos necesarios no lograron concretarse dentro de los plazos requeridos.

Entre los respaldos recibidos destacó el aporte de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, que facilitó los pasajes de ida y regreso en barcaza para cruzar el Estrecho de Magallanes. Asimismo, Bryan y Stephanie colaboraron solidariamente en la elaboración de los videos solicitados por la organización del certamen.

Sin embargo, gran parte del financiamiento del viaje provino directamente de la comunidad. Vecinos, amigos y personas anónimas comenzaron a realizar aportes voluntarios luego de conocer la historia a través de los medios de comunicación locales, regionales, nacionales e incluso internacionales.

Uno de los momentos más significativos ocurrió tras una entrevista en Radio Porvenir, cuando una vecina se acercó para entregar un aporte de 2.000 pesos, gesto que simbolizó el respaldo ciudadano que acompañó a la delegación durante todo el proceso.

A ello se sumó el apoyo de un amigo que facilitó un préstamo personal para cubrir parte importante de los gastos, además de la colaboración de Fernando Callahan y su familia, quienes donaron una estadía en Cabañas Lago Blanco para la realización de una rifa solidaria destinada a financiar la participación internacional.



Más de 13 mil kilómetros para representar a Tierra del Fuego



La travesía comenzó en Porvenir, continuó con el cruce del Estrecho de Magallanes hacia Punta Arenas y posteriormente hacia Santiago. Antes del viaje internacional, la delegación realizó una breve escala en Villa Alemana para reunirse con familiares y recuperar energías.

Posteriormente, fueron acogidos en la comuna de Maipú por familiares de Gabriel, quien también integró la delegación y colaboró activamente en diversas tareas asociadas a esta experiencia internacional.

Finalmente, emprendieron vuelo hacia Bogotá, completando un recorrido superior a los 13 mil kilómetros entre ida y regreso.



Tierra del Fuego presente desde el primer día



Más allá de la participación en la premiación, la delegación quiso compartir parte de la identidad fueguina con representantes de distintos países.

Para ello confeccionaron artesanalmente separadores de libros inspirados en la historia territorial de Tierra del Fuego y en la cultura del pueblo Selk'nam, los cuales fueron entregados como recuerdo a los asistentes.

La iniciativa tuvo una excelente recepción y fue destacada públicamente durante la ceremonia inaugural por Luis Carlos Chanquea, fundador de Premios Latam Digital y CEO de Interlat, quien agradeció el gesto realizado por la delegación chilena.



La noche de los reconocimientos



La ceremonia avanzaba entre presentaciones culturales, gastronomía y actividades de integración cuando llegó el primer anuncio esperado por la delegación fueguina.

Fundación Mittofire fue distinguida con el tercer lugar latinoamericano en la categoría FundaTech, reconocimiento que destacó el trabajo desarrollado desde el extremo austral del continente.

Sin embargo, la gran sorpresa estaba aún por llegar.

Minutos más tarde, durante la premiación de la categoría Turismo Científico Digital, se anunció a Revista Mittofire como ganadora del primer lugar latinoamericano, convirtiéndose en la mejor iniciativa de su categoría entre proyectos provenientes de diversos países de la región.

La emoción se apoderó del escenario. Entre abrazos, lágrimas y celebraciones, la delegación chilena compartió un espontáneo grito de "¡Viva Chile!", reflejando el orgullo de representar no solo a sus organizaciones, sino también a toda una comunidad que hizo posible el viaje.



Un logro que trasciende las fronteras



Además de los premios obtenidos, la participación permitió establecer contactos con organizaciones de distintos países interesadas en conocer y colaborar con iniciativas relacionadas con educación, patrimonio, biodiversidad, turismo científico y desarrollo territorial impulsadas desde Tierra del Fuego.

Para los representantes de Mittofire, el principal aprendizaje fue comprobar que desde uno de los rincones más australes del planeta es posible desarrollar proyectos con alcance internacional y capacidad de dialogar con el mundo.

El primer lugar obtenido por Revista Mittofire y el tercer lugar alcanzado por Fundación Mittofire representan mucho más que un reconocimiento institucional. Son el reflejo de una comunidad que creyó en un sueño, de personas que colaboraron cuando parecía imposible llegar y de un territorio que logró hacerse presente en uno de los escenarios más importantes de innovación digital de América Latina.

Porque aquella noche, en Colombia, no viajaron solamente dos representantes de dos organizaciones. Simbólicamente, viajó toda Tierra del Fuego, la Región de Magallanes y Chile.

Fuente: mittofire.com/mittofire-del-confin-del-mundo-al-primer-lugar/​

