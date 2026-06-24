REFORESTEMOS Y CONAF MAGALLANES RENUEVAN ALIANZA PARA SEGUIR RESTAURANDO UNO DE LOS LUGARES MÁS ICÓNICOS DEL MUNDO: P.N TORRES DEL PAINE

Fue en diciembre del 2011 cuando uno de los desastres ecológicos más grandes del país marcaría un antes y un después en uno de los lugares más emblemáticos de Chile y el hemisferio sur: el Parque Nacional Torres del Paine.

A más de una década de ese hito, la Fundación Reforestemos, nacida en ese contexto bajo el nombre de Reforestemos Patagonia, y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) vuelven a fortalecer su trabajo conjunto en el parque, renovando el trabajo realizado en 2025 para seguir impulsando acciones de restauración ecológica en uno de los paisajes naturales más icónicos de Chile.

El nuevo acuerdo contempla la plantación de 10.500 lengas (Nothofagus pumilio) adicionales —árbol nativo de la Patagonia y especie clave en los bosques subantárticos de Chile— y la recuperación de 3,5 hectáreas afectadas por incendios forestales, con una ejecución proyectada hasta octubre de 2027.

"Los incendios que afectaron Torres del Paine dejaron heridas que tardan décadas en sanar. Renovar este convenio con CONAF Magallanes es nuestra forma de decir que el compromiso de Reforestemos con ese territorio no termina con una plantación, sino que recién empieza: una apuesta por una intervención sostenida en el tiempo, en uno de los ecosistemas más relevantes del mundos", afirma Suzanne Wylie, Directora Ejecutiva de Fundación Reforestemos.

La primera etapa del nuevo convenio firmado en 2025 ya dejó resultados concretos: 10.500 árboles plantados en sectores degradados del parque, consolidando una intervención de largo plazo en una de las áreas silvestres protegidas más relevantes del país.

El acuerdo se enmarca en el Programa de Restauración Ecológica que CONAF desarrolla en Torres del Paine, orientado a recuperar de manera planificada sectores degradados por incendios forestales dentro del área silvestre protegida. En ese contexto, la alianza con Reforestemos permite sumar financiamiento, producción de plantas y ejecución en terreno, reforzando una intervención técnica, colaborativa y sostenida en el tiempo.

“Estamos complacidos de renovar esta alianza estratégica con uno de nuestros más importantes socios en materia de restauración como ha sido la fundación Reforestemos, principalmente porque en este ámbito requerimos del aporte de diversos sectores para un objetivo a largo plazo y, además, fortalecer de esta manera la alianza público privada” señaló John Revello, director regional de CONAF.

Por su parte, el Seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, manifestó que "cuidar y recuperar nuestros bosques es una tarea de largo plazo que requiere colaboración, compromiso y trabajo conjunto por el patrimonio natural de Magallanes".

La alianza permitirá dar continuidad al programa de recuperación ecológica post incendios, mantener una intervención de largo plazo en el parque y reforzar el propósito de recuperar ecosistemas de alto valor ambiental, patrimonial y nacional.