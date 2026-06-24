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24 de junio de 2026

PARQUE KARUKINKA ABRE CONVOCATORIA PARA NUEVO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO EN TIERRA DEL FUEGO

​Las postulaciones estarán abiertas entre el 22 de junio y el 5 de julio de 2026, periodo en el que las personas interesadas deberán completar un formulario de inscripción con sus antecedentes, cuyo enlace se encuentra en las redes sociales y página web de WCS Chile.

parquekarukinka

WCS Chile invita a personas comprometidas con la conservación a postular entre el 22 de junio y el 5 de julio para integrarse al equipo de voluntariado de uno de los parques privados más importantes de la Patagonia chilena.

 
Con el propósito de fortalecer las acciones de conservación y vinculación con el territorio, el Parque Karukinka abrió una nueva convocatoria para su programa de voluntariado 2026, iniciativa impulsada por WCS Chile que busca sumar personas motivadas por la protección de la biodiversidad y los ecosistemas subantárticos de Tierra del Fuego.

 
El programa ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única en uno de los paisajes más prístinos del extremo sur de Chile, colaborando en diversas labores de apoyo a la gestión del parque y contribuyendo a la conservación de bosques, turberas, ríos y hábitats de especies emblemáticas de la Patagonia.

 
Las postulaciones estarán abiertas entre el 22 de junio y el 5 de julio de 2026, periodo en el que las personas interesadas deberán completar un formulario de inscripción con sus antecedentes, cuyo enlace se encuentra en las redes sociales y página web de WCS Chile.

 
El proceso de evaluación de antecedentes se desarrollará entre el 6 y el 13 de julio, mientras que la notificación e inicio de entrevistas para las personas preseleccionadas se realizará entre el 14 y el 30 de julio.

 
Desde WCS Chile destacaron que el voluntariado constituye una instancia de aprendizaje y colaboración directa con el trabajo de conservación que se desarrolla en Karukinka, permitiendo a sus participantes conocer de cerca la riqueza ecológica de Tierra del Fuego y aportar a la protección de uno de los territorios más relevantes para la biodiversidad del país.

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