CIENCIA PARA LA CONSERVACIÓN: MONITOREO BUSCA EVALUAR LA SALUD DE LOS BOSQUES SUBANTÁRTICOS DE KARUKINKA

Con el objetivo de fortalecer la conservación de uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Patagonia austral, WCS Chile desarrolló una nueva campaña de monitoreo científico en el Parque Karukinka, enfocada en los bosques subantárticos de Nothofagus, considerados uno de los principales objetos de conservación del área protegida.



El equipo de WCS Chile, junto a la ingeniera forestal, Mónica Toro (PhD) del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) trabajaron en conjunto en la instalación y evaluación de parcelas de monitoreo destinadas a medir el estado de salud y viabilidad de estos bosques, compuestos principalmente por lenga (Nothofagus pumilio), ñirre (Nothofagus antarctica) y coigüe de Magallanes (Nothofagus betuloides).



La iniciativa forma parte de la implementación del Plan de Manejo del parque, que establece una serie de indicadores para evaluar el estado de conservación de los ecosistemas presentes en Karukinka. Entre ellos se encuentran la regeneración natural del bosque, la diversidad de especies vegetales, la cobertura forestal y el almacenamiento de carbono, variables fundamentales para comprender la dinámica y resiliencia de estos ecosistemas frente a las presiones ambientales actuales.



“Específicamente, Mónica nos ayudó a diseñar el plan de monitoreo de los bosques de Karukinka desde su etapa inicial, planteando cuáles son los atributos del bosque, los indicadores para monitoreo, las frecuencias, y poniéndose a disposición para ayudarnos a diseñar la línea base y a mantener ese monitoreo en conjunto”, indicó Melissa Carmody, directora de Áreas Protegidas de WCS Chile.



Durante la campaña se instalaron cinco nuevas parcelas de monitoreo y se realizaron mediciones relacionadas con la regeneración arbórea, incluyendo el número de plántulas recién germinadas y la supervivencia de individuos jóvenes, además de evaluaciones sobre composición vegetal y estructura del bosque. Los resultados obtenidos se encuentran actualmente en análisis y contribuirán a establecer una línea base para el seguimiento de largo plazo de estos ecosistemas.



“Para nosotros es importante colaborar con científicos y expertos que puedan orientar la investigación hacia los elementos que nosotros necesitamos para tomar mejores decisiones de manejo”, añadió Carmody, en el marco de este trabajo que representa un paso significativo en la evaluación específica del objeto de conservación: "bosques subantárticos". Lo anterior, ha permitido generar información científica clave para orientar futuras acciones de manejo y conservación en Tierra del Fuego.



"Esta es una de las primeras acciones colaborativas para la implementación de nuestro plan de manejo, y representa un hito importante dentro de la historia del Parque. La colaboración es parte integral de los procesos de conservación, y en este caso, Mónica ha estado ligada al parque desde hace años, donde ha llevado a cabo diferentes investigaciones sobre los bosques de Karukinka, por lo tanto, su retroalimentación ha sido fundamental para poder evaluar este objeto de protección”, indicó Cristóbal Arredondo, coordinador del Programa de Conservación Terrestre de WCS Chile.



Además, agregó: “pudimos transmitir conocimientos sobre la metodología de trabajo al equipo de Karukinka, logramos sistematizar la toma de datos en la plataforma SMART, que es la herramienta de monitoreo que implementamos en Karukinka, lo que nos permitirá a futuro poder replicar esto con ayuda de nuestro equipo de guardaparques”.



Los bosques subantárticos de Karukinka forman parte de uno de los sistemas forestales más australes del planeta y desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, la captura de carbono y la regulación de procesos ecológicos esenciales para la Patagonia.



