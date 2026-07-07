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7 de julio de 2026

PRESIDENTE DE AGRUPACIÓN ECOLÓGICA PATAGÓNICA PLANTEA APROVECHAR LA PAUSA DEL HIDRÓGENO VERDE PARA MEJORAR LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

Aquí hidrógeno verde

AEP

Durante una entrevista concedida este martes en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones, el presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, Humberto Gómez, analizó el escenario que enfrenta la industria del hidrógeno verde en Magallanes, planteando la necesidad de fortalecer la planificación territorial, mejorar la información ambiental disponible y otorgar mayor protagonismo a los profesionales regionales en los procesos de evaluación de proyectos.

El dirigente sostuvo que, más allá del escenario económico que enfrenta la industria, la principal preocupación de la organización continúa siendo el resguardo ambiental y la adecuada planificación del territorio.

"Creo que nosotros como región tenemos las capacidades suficientes como para, de aquí en adelante, poder realizar un mapa correcto para que cuando lleguen los inversionistas, quienes quieran estos sean, tengamos un mínimo para enseñarles y explicarles más o menos en esta hoja de ruta, dónde podrían instalarse y dónde no", afirmó.

En ese sentido, señaló que una zonificación basada en información obtenida en terreno permitiría reducir conflictos durante la instalación de grandes inversiones y entregar mayores certezas tanto a las comunidades como a las empresas.

Asimismo, Gómez manifestó que uno de los principales problemas detectados durante la evaluación de los proyectos corresponde a la falta de conocimiento territorial por parte de quienes elaboran los estudios ambientales.

"Tiene que ser regional. Quizás, creo, es mi opinión personal, de que el mapa de actores regionales y de profesionales regionales tiene que ser mucho más relevado para que sean ellos los que dirijan cuando cualquiera de estas evaluaciones ambientales se desarrollen en la región", indicó.

Añadió que "muchos de los errores que se cometen tienen que ver efectivamente porque la pertenencia territorial no la manejan las personas que quieren hacer los trabajos".

Respecto al debate sobre la denominada "permisología", Gómez sostuvo que el concepto suele interpretarse de manera equivocada, ya que, a su juicio, las demoras muchas veces responden a deficiencias técnicas en la elaboración de los proyectos.

"Lo que traba la discusión o la ejecución de proyectos es básicamente cuando estos proyectos no evalúan bien ecosistémicamente muchos sectores o cuando la evaluación no es correcta", expresó.

Sin embargo, reconoció que existe burocracia que debe corregirse para agilizar diversos procedimientos administrativos, señalando que "hay mucha burocracia de por medio que sí comparto, en donde a veces cosas que son súper lógicas y obvias deberían estar siendo resueltas rápidamente y eso no ocurre".

El presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica consideró que la desaceleración que hoy experimenta la carrera internacional por el hidrógeno verde representa una oportunidad para que Magallanes fortalezca su conocimiento del territorio y sistematice la información obtenida durante los últimos años.

"Sería un error" perder ese trabajo, afirmó, agregando que "ahora, después de ser de escritorio, tenemos mucha información, hay mucha información de por medio de muchos lugares... eso claramente es un tremendo plus, porque de aquí en más sí se podría comenzar a pensar en confeccionar algo con una pertenencia territorial real".

Durante la conversación también abordó la actualización de la guía asociada a la Ley de Humedales Urbanos, indicando que la organización participará del proceso de consulta impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente.

Según explicó, las particularidades ecológicas de Magallanes hacen necesario incorporar criterios específicos para la región.

"No podemos evaluar con la misma vara o la misma guía. Magallanes es muy diferente a Valdivia, por ejemplo, no tiene nada que ver. Hay similitudes, pero no es igual. Y menos con Arica", sostuvo.

En esa línea, insistió en que las futuras modificaciones deben construirse considerando las características locales de flora, fauna y ecosistemas.

"Ojalá comencemos a construir desde las regiones, desde Magallanes con la realidad Magallanes", señaló.

Finalmente, Gómez informó una noticia positiva para la organización ambiental, indicando que recientemente volvieron a recibir la administración del sector protegido Tres Puentes.



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