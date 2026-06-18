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18 de junio de 2026

SERC CHILE E INDIA FIRMAN ACUERDO PARA IMPULSAR INVESTIGACIÓN EN ENERGÍA SOLAR E HIDRÓGENO VERDE

El acuerdo suscrito con la Universidad Central de Jharkhand marca un hito y abre una nueva era de diplomacia científica y tecnológica bilateral.

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Con el objetivo de avanzar en la ciencia de las energías renovables y acelerar la transición energética global, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile, a través del Solar Energy Research Centre (SERC Chile), concretó la firma de un Memorándum de Entendimiento con la Central University of Jharkhand (CUJ) de India.

El acuerdo, firmado en el Auditorio Enrique d’Etigny por el decano Francisco Martínez, el director de SERC Chile, Rodrigo Palma, y Sanjoy Samdarshi, professor department of Energy Engineering Jharkhand India, establece un marco legal de cooperación por tres años para postular a fondos internacionales conjuntos y activar el intercambio directo de investigadores de posgrado y posdoctorado.

Esta alianza posee un trasfondo geográfico y estratégico de alto impacto, ya que la universidad india se emplaza en el estado de Jharkhand, una región históricamente dependiente de la minería del carbón que hoy busca cambiar su matriz hacia fuentes limpias.

En ese contexto, el decano de la FCFM, Francisco Martínez, destacó el valor de conectar el talento local con una potencia tecnológica mundial: «Seguimos avanzando en el camino de la internacionalización. Este convenio representa un paso fundamental en esa misión en nuestra investigación y en hacer frente, de manera conjunta, a los desafíos del cambio climático. Conectar el talento de nuestros investigadores y estudiantes con una potencia tecnológica y de innovación como la India, nos permite escalar el impacto de nuestros desarrollos en energía solar y aportar con soluciones concretas y resilientes para la transición energética de Chile y el mundo”.

Del Desierto de Atacama al clima tropical de India

La sinergia científica entre ambas instituciones permitirá a la FCFM, a través de la experiencia desarrollada por SERC Chile en el norte de nuestro país, exportar el conocimiento científico y codiseñar soluciones tecnológicas y normativas adaptadas a entornos industriales complejos.

Durante la ceremonia, el profesor Sanjoy Samdarshi, autoridad de la CUJ, expuso los alcances técnicos de la colaboración, destacando que “esta asociación inyecta experiencia global e intercontinental a los sectores académico y de políticas públicas de Chile. Al combinar la profunda comprensión de SERC Chile sobre la tecnología solar basada en la alta radiación del desierto de Atacama con la innovación y el despliegue a escala masiva de la India, la alianza acelera el desarrollo de normativas con base científica, tecnologías de redes más inteligentes e infraestructura resiliente adaptada a la matriz energética en evolución de Chile”.

Ejes

En la práctica, esta cooperación bilateral impulsará la investigación conjunta en tres frentes clave. El primero corresponde a las pruebas climáticas complementarias, orientadas a comparar el comportamiento de las tecnologías solares en la hiperaridez del norte de Chile frente al clima tropical y de alta humedad de Jharkhand.

El segundo eje abordará la integración de microrredes e hidrógeno verde, buscando resolver los desafíos de las redes aisladas en Chile a partir de la experiencia india en electrificación rural, además de explorar el potencial en la generación y almacenamiento de hidrógeno solar. Finalmente, se potenciará el intercambio académico, integrando activamente a estudiantes de doctorado del CoE-GEET y de las líneas de investigación de SERC Chile en proyectos orientados a resolver desafíos técnicos y de políticas públicas.

Esta colaboración trasciende las fronteras académicas tradicionales para posicionarse como un motor de diplomacia científica y desarrollo económico global. Para Shuban Krishenprimer secretario y jefe de Cancillería de la Embajada de India en Chile, este es un paso estratégico: “Las asociaciones académicas como estas sirven como base fundamental para fortalecer las relaciones bilaterales, particularmente en tecnologías nuevas y emergentes. Esta puesta en común de recursos intelectuales es de interés mutuo y puede reducir los costos de tecnologías renovables como la fotovoltaica, la energía solar concentrada y el hidrógeno verde”.

Relevancia de la alianza

Además, el representante diplomático dijo que la alianza permitirá “aprovechar las fortalezas geográficas complementarias, como la destreza manufacturera y tecnológica de la India junto a la radiación solar del desierto de Atacama en Chile, para desarrollar, adaptar y comercializar tecnologías de energía verde para el mayor bien del mundo”.

Con este marco legal de tres años ya en marcha, el desafío para la FCFM y SERC Chile se traslada ahora directamente a los laboratorios y terrenos de experimentación. El cruce de capacidades entre el despliegue tecnológico de la India y el laboratorio natural del norte chileno promete no sólo generar normativas con base científica, sino también derribar las barreras de costos en la industria fotovoltaica y del hidrógeno solar. Una apuesta de Beauchef que, mediante la colaboración intercontinental, busca acelerar las respuestas concretas ante la transición energética y los retos del cambio climático global.

revistaei.cl



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