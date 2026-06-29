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29 de junio de 2026

PRESIDENTE KAST DESTACA EL POTENCIAL DE MAGALLANES Y PROYECTA DESARROLLO EN HIDRÓGENO VERDE, SALMONICULTURA Y TURISMO

​En entrevista con Polar Comunicaciones por el aniversario N°86 de Radio Polar, el Mandatario abordó las principales oportunidades de desarrollo para la región y destacó su importancia estratégica para el país.

José A. Kast salmonicultura

En el marco del aniversario número 86 de Radio Polar, el Presidente de la República, José Antonio Kast, conversó con Polar Comunicaciones sobre las proyecciones de desarrollo para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Durante la entrevista, afirmó que la región "tiene un tremendo futuro", destacando el potencial del hidrógeno verde, la salmonicultura, el turismo y su rol como puerta de entrada a la Antártica.

Respecto al hidrógeno verde, el Mandatario señaló que el desafío es avanzar desde los proyectos piloto hacia una industria de mayor escala, indicando que el Estado trabaja en agilizar los permisos para facilitar el desarrollo de estas iniciativas. Asimismo, sostuvo que la salmonicultura se ha consolidado como una actividad que complementa y fortalece la economía regional, valorando el trabajo conjunto entre autoridades para potenciar el sector.

En materia de turismo, Kast indicó que mantiene contacto con autoridades comunales para continuar promoviendo destinos como Torres del Paine y fortalecer la actividad turística en la región. Además, destacó el papel de Punta Arenas y Puerto Williams como centros logísticos para la Antártica chilena, junto con proyectos de conectividad como el camino a Yendegaia, que, según señaló, contribuirán al desarrollo y a la presencia del Estado en el extremo austral.

El Presidente agregó que existe una coordinación entre el Gobierno, las autoridades regionales y el Congreso para impulsar iniciativas que favorezcan el crecimiento de Magallanes, manifestando que las condiciones actuales permiten avanzar en proyectos considerados relevantes para el desarrollo de la región.


José A. Kast salmonicultura

PRESIDENTE KAST DESTACA EL POTENCIAL DE MAGALLANES Y PROYECTA DESARROLLO EN HIDRÓGENO VERDE, SALMONICULTURA Y TURISMO

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