INVESTIGADOR DE LA USACH ANALIZA FUTURO DEL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE "TENEMOS MUCHA INVERSIÓN, PERO LOS PROBLEMAS TÉCNICOS SUPERAN A LA INDUSTRIA"

El investigador de la Facultad de Química y Biología de la Usach participó esta mañana en el programa "Aquí Hidrógeno Verde" de Polar Comunicaciones, donde analizó el escenario actual del hidrógeno verde, los desafíos regulatorios del país y la necesidad de preparar capital humano para las nuevas industrias energéticas.

La transición energética y el desarrollo del hidrógeno verde continúan posicionándose como uno de los principales desafíos para Chile y especialmente para Magallanes. Así lo señaló el investigador de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Dr. Domingo Ruiz, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el conductor Christopher Céspedes Cortés, el académico sostuvo que el país aún tiene una oportunidad para consolidar su liderazgo en energías limpias, aunque advirtió que existen retrasos importantes en la materialización de las inversiones.

"Yo creo que estamos un poquito tarde, pero efectivamente es un periodo en el que tenemos que empezar a capitalizar las inversiones", afirmó Ruiz, agregando que uno de los principales problemas radica en la lentitud de los procesos de aprobación de proyectos.

Según explicó, gran parte de las iniciativas vinculadas al hidrógeno verde continúan enfrentando extensos procesos regulatorios y ambientales. En ese sentido, destacó la necesidad de agilizar la tramitación sin debilitar los estándares de protección.

"Es un buen minuto de comenzar a destrabar proyectos técnicos y comenzar a mover esta industria porque las inversiones son muy altas y efectivamente está trabado aún y hay problemas técnicos que resolver", señaló.

Respecto del debate sobre la denominada "permisología", el investigador insistió en que la solución no pasa por eliminar exigencias ambientales, sino por encontrar un equilibrio adecuado entre resguardo ambiental y desarrollo productivo.

"No significa darle carta blanca a la empresa. Las indicaciones tienen que ser indicaciones concisas", sostuvo, agregando que un sistema eficiente debe enfocarse tanto en regulaciones razonables como en mecanismos efectivos de fiscalización.

Ruiz también abordó uno de los aspectos que considera fundamentales para el éxito de la transición energética: la formación de capital humano. A su juicio, Chile mantiene una deuda importante con la educación técnica, precisamente cuando las nuevas industrias demandarán especialistas en áreas mecánicas, eléctricas, electrónicas y energéticas.

"Yo soy de los convencidos de que un país como el nuestro necesita más carreras técnicas", afirmó. "Las carreras técnicas vienen a cumplir un rol súper relevante en este tipo de tecnologías".

El académico valoró el crecimiento de programas universitarios y de posgrado relacionados con energías renovables, pero insistió en que el desarrollo de técnicos especializados debe transformarse en una prioridad nacional.

En cuanto al proceso de descarbonización, el investigador llamó a moderar las expectativas respecto de los tiempos involucrados. Explicó que la producción de hidrógeno verde depende de grandes cantidades de energía eléctrica y que la transición hacia sistemas completamente limpios será gradual.

"Es muy difícil que vayamos a llegar a un consumo cero de combustibles fósiles en periodos tan cortos de tiempo", indicó. "La idea es transicionar hacia allá, pero no hay que tener esa expectativa de que porque generamos hidrógeno mañana descarbonizamos el mundo".

Finalmente, Ruiz planteó que Chile posee ventajas naturales únicas para transformarse en un actor relevante en la producción de energías renovables, gracias a sus recursos eólicos, marítimos y minerales. Sin embargo, advirtió que el país aún no logra dar el salto hacia actividades de mayor valor agregado.

"Yo creo que el país se llenó de buenas intenciones, pero seguimos siendo un país que exporta materia prima", manifestó. "Siempre estamos a tiempo de volver al buen camino, pero tenemos que ponernos las pilas como país".

La entrevista se desarrolló en el marco del programa dedicado al seguimiento de la industria del hidrógeno verde en Magallanes, espacio que semanalmente reúne a representantes del mundo académico, empresarial y público para analizar el avance de la transición energética en la región y el país.





​

