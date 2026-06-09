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9 de junio de 2026

ESTUDIO REVELA POTENCIALES APLICACIONES INDUSTRIALES PARA EL HIDRÓGENO VERDE EN CHILE

​El evento fue organizado por el Programa Internacional de Impulso del Hidrógeno (H2Uppp) del Ministerio Federal Alemán de Economía y Energía (BMWE).

h2vuchile

 En la Universidad de Chile se realizó el seminario “De la Innovación al Mercado: Hidrógeno Verde para la Transformación Industrial en Chile”, el cual reunió a autoridades, académicos, empresas y estudiantes para conocer los avances de diferentes proyectos de hidrógeno verde.

El evento fue organizado por el Programa Internacional de Impulso del Hidrógeno (H2Uppp) del Ministerio Federal Alemán de Economía y Energía (BMWE), el cual es implementado por la agencia alemana GIZ, con el apoyo de la AHK Chile.

En la bienvenida, Javier Ortiz de Zúñiga, director del Clúster de Energía de GIZ, comentó que “el desafío ya no es demostrar el potencial del hidrógeno verde, sino acelerar su adopción mediante casos de negocio concretos y aplicaciones industriales viables. Además, Alemania y Europa ven a Chile como un socio estratégico para avanzar en la descarbonización industrial, como lo es el proyecto que impulsa Wilo bajo el Programa H2Uppp que implementa GIZ”.

Luego, Marcos Kulka, director ejecutivo de H2 Chile, señaló que “Chile ha construido una base sólida y tanto la demanda local como los mercados de destino para nuestro hidrógeno ya están tomando forma, por lo que quienes lleguen con aplicaciones maduras y costos competitivos van a capturar esos contratos. Por eso lo que se presenta hoy -soluciones modulares con casos de uso concretos- es exactamente el tipo de trabajo que necesitamos mostrar”.

En tanto Cristian Lagos, jefe de División Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía, indicó que las metas se han actualizado para ser más realistas, dado el avance del mercado mundial. “El mundo sigue avanzando y si nosotros no lo hacemos habrá otros países que nos quitarán nuestra ventaja, es por eso que el gobierno seguirá impulsando las inversiones en hidrógeno verde que conversen con el desarrollo actual de la industria”.

Presentación de estudio

Marco Vaccarezza, jefe de Nuevas Tecnologías de Fraunhofer Chile Research, compartió los principales resultados de un análisis del mercado de hidrógeno verde y almacenamiento de energía, desarrollado en el marco del proyecto PPP “H2 Power Plants for LATAM”, impulsado por Wilo y GIZ como parte del Programa H2Uppp. En este trabajo se identificaron los sectores productivos en Chile y Brasil con mayor potencial para la implementación de plantas modulares de producción de hidrógeno verde.

Entre los hallazgos se identificó que en Chile las oportunidades más atractivas se concentran donde el hidrógeno modular puede resolver desafíos operativos específicos en activos distribuidos o semidistribuidos. Los sectores destacados son: centros logísticos y de distribución; transporte de carga de media y larga distancia; pontones de alimentación en acuicultura; y centros de datos.

El evento también contó con las presentaciones de Ana María Ruz del Comité de Hidrógeno Verde de Corfo, Giannina de Nicola de Wilo, Eduardo Peralta de Copec, Oswald Eppers de K-UTEC y Erwin Sepúlveda del Centro de Energía de la Universidad de Chile, quienes luego compartieron un panel, el cual fue moderado por Grace Keller de H2 News.

Fuente: portalminero.com

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