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10 de julio de 2026

CORFO REORIENTA SU ESTRATEGIA PARA EL HIDRÓGENO VERDE Y PONE FIN ANTICIPADO A PROGRAMA TECNOLÓGICO EN MAGALLANES

La corporación resolvió cerrar anticipadamente el programa Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa), argumentando que el escenario global del hidrógeno verde ha cambiado y que ahora priorizará iniciativas con mayor impacto en la demanda interna y el desarrollo industrial del país.

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Corfo decidió poner término anticipado al programa Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa), una de las principales iniciativas públicas orientadas a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas para el desarrollo del hidrógeno verde en la Región de Magallanes.

La decisión responde al complejo escenario que enfrenta actualmente la industria a nivel internacional, marcado por la postergación de proyectos, menores perspectivas de demanda y mayores dificultades para asegurar financiamiento y contratos de compra, factores que han llevado a la corporación a redefinir sus instrumentos de apoyo al sector.

El programa NEMa había sido concebido para impulsar investigación aplicada, innovación y desarrollo tecnológico asociados al hidrógeno verde, promoviendo la articulación entre universidades, centros de investigación y empresas con el propósito de generar capacidades locales en una de las regiones con mayor potencial para esta industria.

No obstante, Corfo concluyó que el contexto actual hace necesario reorientar los recursos públicos hacia iniciativas con resultados más inmediatos y mayor impacto sobre el desarrollo de mercado.

En ese marco, la corporación anunció que fortalecerá una nueva estrategia enfocada en estimular la demanda interna de hidrógeno bajo en emisiones, promover aplicaciones industriales dentro del país y desarrollar cadenas de valor que incorporen mayor contenido nacional y generen empleo especializado.

La decisión se produce en un momento en que la industria mundial del hidrógeno verde atraviesa un proceso de ajuste. Diversos proyectos han ralentizado sus cronogramas debido al aumento de costos, la incertidumbre sobre la demanda futura y la necesidad de consolidar modelos de negocio viables antes de avanzar hacia inversiones de gran escala.

Pese al cierre anticipado del programa NEMa, Corfo reiteró que mantiene su compromiso con el desarrollo del hidrógeno verde como una industria estratégica para Chile. Sin embargo, el énfasis estará puesto en apoyar proyectos que permitan acelerar la adopción de este energético en procesos productivos nacionales y fortalecer el desarrollo industrial asociado, más que exclusivamente en iniciativas de investigación y desarrollo.

El cambio de enfoque refleja la evolución que experimenta el mercado internacional del hidrógeno verde, donde las expectativas iniciales han dado paso a una etapa de mayor selectividad en las inversiones y de búsqueda de proyectos con fundamentos comerciales más sólidos.

Fuente: Emol.com

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