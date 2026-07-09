FAMILIAS CALIFICAN CON NOTA 6,6 A FUNDACIÓN INTEGRA Y DIRECTOR REGIONAL DESTACA DESAFÍOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN PARVULARIA EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, abordó los principales desafíos de la educación parvularia en Magallanes, valoró la alta evaluación entregada por las familias a los jardines infantiles de la institución y adelantó las acciones que marcarán el segundo semestre.

Durante la entrevista, Carrasco recordó que Fundación Integra cuenta con más de 35 años de trayectoria en educación parvularia y mantiene presencia en tres provincias de la región: Última Esperanza, Tierra del Fuego y Magallanes, con once jardines infantiles que ofrecen cobertura para más de mil niños y niñas.

"Fundación Integra es una institución educativa que lleva más de 35 años liderando el trabajo en educación parvularia, específicamente en los niveles de sala cuna y niveles de párvulo", señaló.

El director explicó que, además del trabajo pedagógico, la institución desarrolla programas de apoyo para las familias trabajadoras, como la extensión horaria a través del programa Tardes de Juego en Mi Jardín, junto a un equipo técnico que acompaña permanentemente la labor educativa.



Equipo multidisciplinario



Carrasco destacó que el trabajo de Fundación Integra ha evolucionado hacia un modelo de acompañamiento multidisciplinario, incorporando profesionales especializados que fortalecen el desarrollo integral de los niños y niñas.

Actualmente, la institución cuenta con nutricionista regional, profesionales de inclusión, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, psicólogos, profesionales de familia y asesores técnicos que trabajan junto a los equipos educativos de cada establecimiento.

Según indicó, este trabajo se refleja en los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a las familias.

"Cuando más de o cercano al 98% de las familias nos recomiendan o recomendarían el jardín al que asiste su hijo, tiene que ver con el trabajo técnico, con el trabajo educativo que hace el jardín infantil", afirmó.

Asimismo, agregó que "el 99% de las familias encuestadas diga que valoran y que consideran que hay un trabajo en conjunto con el equipo educativo".



Nota 6,6 y participación de las familias



Uno de los temas centrales de la conversación fue la evaluación realizada por las familias a Fundación Integra, que alcanzó una nota promedio de 6,6, junto con altos niveles de satisfacción respecto a la participación en los procesos educativos.

El director explicó que los encuentros periódicos con madres, padres y apoderados permiten recoger opiniones para fortalecer permanentemente la gestión institucional.

"Este ciclo nos ha permitido poder recabar también las opiniones de la familia y que sin duda valoramos, pero también las asumimos como parte del compromiso de Fundación Integra de una mejora continua", sostuvo.

Añadió que cerca del 96% de las familias considera que su opinión es escuchada y valorada, fortaleciendo el vínculo entre los equipos educativos y la comunidad.



La asistencia sigue siendo uno de los principales desafíos



Respecto a los desafíos de la educación parvularia, Alan Carrasco enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo la asistencia diaria de los niños y niñas a los jardines infantiles.

Explicó que, a diferencia de otros niveles educativos, la asistencia depende directamente del compromiso de las familias.

"Cada niño o niña que asiste a una sala cuna o jardín infantil requiere de su familia para poder llegar al jardín infantil", indicó.

En ese contexto, destacó que desde 2022 la asistencia en la región ha aumentado en más de un 11%, lo que demuestra una mayor valoración de la educación inicial.

Además, señaló que el juego continúa siendo reconocido por las familias como el principal motor del aprendizaje.

"El 99% de las familias encuestadas señalaron que el juego era el motor del aprendizaje para los niños", afirmó.

El director adelantó que durante el segundo semestre Fundación Integra impulsará una nueva campaña destinada a reforzar la importancia de la asistencia permanente.

"Un niño que asiste al jardín infantil marca la diferencia porque efectivamente hay un desarrollo del lenguaje, hay un desarrollo motor, hay un desarrollo cognitivo, hay interacción", expresó.



Sin pantallas y con mayor promoción de la lectura



Otro de los aspectos abordados fue el uso de tecnologías en la primera infancia.

Carrasco explicó que Fundación Integra no promueve el uso permanente de dispositivos móviles dentro de los jardines infantiles, privilegiando la interacción entre los niños, el juego y el desarrollo de experiencias educativas.

En paralelo, destacó el trabajo de fomento lector mediante bibliotecas de aula presentes en todos los niveles educativos, además de proyectos de desarrollo lógico-matemático implementados por la dirección regional.



Alianzas para fortalecer la educación pública



Durante la entrevista también se abordó el convenio firmado con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, cuyo objetivo es facilitar la transición de los niños desde los jardines infantiles hacia los niveles de educación básica.

La institución también mantiene convenios con establecimientos técnicos, el CFT y la Universidad de Magallanes para el desarrollo de prácticas profesionales, fortaleciendo la formación de futuros educadores de párvulos.



Trabajo conjunto con la Defensoría de la Niñez



Carrasco destacó además el convenio suscrito con la Defensoría de la Niñez para fortalecer la promoción y protección de los derechos de niños y niñas.

Según explicó, Fundación Integra fue una de las primeras direcciones regionales del país en formalizar esta alianza, que ya permitió capacitar a cerca de un centenar de trabajadores durante el primer semestre y contempla nuevas acciones de formación para los próximos meses.

Finalmente, el director regional invitó a las familias a informarse sobre los cupos disponibles para el segundo semestre en los jardines infantiles de Fundación Integra, recordando que las consultas pueden realizarse a través de los canales de atención habilitados por la institución.



