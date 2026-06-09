SEREMI DE SALUD ACREDITA A 9 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN COMO PROMOTORES DE LA SALUD

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes reconoció a nueve comunidades educativas de la región que obtuvieron la acreditación en la Estrategia de Escuelas Promotoras de Salud (EEPS) en nivel de Excelencia para el período 2026-2028.



Este reconocimiento distingue a establecimientos que han incorporado de manera sistemática acciones orientadas a promover estilos de vida saludables, fortalecer la convivencia, generar entornos protectores y contribuir al bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. Los establecimientos acreditados fueron: Jardín Infantil Magallanes, Jardín Infantil Keola Kipá, Jardín Infantil Josefina Braun, Jardín Infantil Vientos del Sur, Jardín Infantil Bambi, Jardín Infantil Peter Pan, Jardín Infantil Sueños de Infancia, Jardín Infantil Telenke e Instituto Don Bosco.



El Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, destacó el compromiso demostrado por los establecimientos acreditados, señalando que “esta estrategia constituye una herramienta fundamental para promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Valoramos profundamente el trabajo realizado por las comunidades educativas, ya que la promoción de la salud se construye desde los primeros años de vida y requiere del compromiso conjunto de equipos directivos, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y familias. Esperamos que cada vez más establecimientos se sumen a esta iniciativa, fortaleciendo la promoción de estilos de vida saludables y el bienestar de las comunidades educativas de nuestra región”.



El encargado de la estrategia de la Seremi, Arturo Figueroa, indicó: "Este año se realizó la acreditación de nueve establecimientos que forman parte de la estrategia de Establecimientos Educacionales Promotores de Salud, una iniciativa del Ministerio de Salud, orientada a fomentar estilos de vida saludables en las comunidades educativas. Esta estrategia aborda ámbitos como la alimentación saludable, la actividad física, la salud bucal, el cuidado del medio ambiente y la salud mental. En esta oportunidad fueron acreditados jardines infantiles de JUNJI e INTEGRA, además del Instituto Don Bosco, quienes recibieron un reconocimiento por el trabajo desarrollado y su compromiso con la promoción de la salud. Durante la ceremonia se les hizo entrega de un galvano que certifica su acreditación”.



Judith Álvarez Echeverría, rectora del Instituto Don Bosco, explicó que "para nosotros como institución educativa recibir esta certificación es muy importante ya que visualiza lo que nosotros hacemos al interior de nuestro colegio, tanto en la parte deportiva, del cuidado de la salud física como también de la salud más espiritual, más emocional. Para nosotros como colegio es fundamental tener este tipo certificaciones o logros que se vayan mostrando en nuestra comunidad, tanto para nuestros profesores, para los apoderados y para nuestros niños, porque valida lo que hacemos, con el cariño por nuestros niños y también por nuestros mismos educadores, así que estamos contentos. Sabemos que hay mucho por hacer aún y vamos a seguir trabajando”.



A su vez, María Belén Barrientos, encargada del jardín infantil Bambi de la JUNJI, indicó: “Nosotros veníamos trabajando hace harto tiempo el tema de la promoción de la salud y los estilos de vida saludables, y el año pasado se ofreció la oportunidad de poder acreditarnos, y la tomamos, porque son prácticas educativas que venimos haciendo hace bastante tiempo, en relación a alimentación saludable y actividad física. En realidad, promover una cultura de alimentación saludable y de actividad física con la familia, con los niños, con la comunidad y con las funcionarias. Para nosotros es muy importante haber obtenido esta certificación porque nos permite poder seguir creando estrategias educativas que favorezcan al tema de la alimentación saludable y en realidad la promoción de la salud en general”.



La Estrategia de Establecimientos Educacionales Promotores de Salud fue impulsada en 1995 por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO. Su propósito es desarrollar capacidades en las comunidades educativas para mejorar la salud mediante la integración de procesos educativos y políticas que favorezcan entornos saludables tanto al interior de los establecimientos como en su entorno.



A través de este reconocimiento se promueve el fortalecimiento de factores protectores de la salud y el desarrollo de una cultura de vida saludable, contribuyendo al bienestar de toda la comunidad educativa. Desde la Seremi de Salud de Magallanes se destacó que la promoción de la salud en los espacios educativos constituye una herramienta clave para favorecer el desarrollo integral de las nuevas generaciones y avanzar hacia comunidades más saludables, inclusivas y participativas.



