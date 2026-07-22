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22 de julio de 2026

DIPUTADO BIANCHI REVELA QUE BENEFICIO PÉR CÁPITA DEL PROYECTO QUE REEMBOLSA PAÑALES Y ALGUNOS MEDICAMENTOS ES DE SÓLO $3.534 MENSUALES

El parlamentario junto a la Bancada de Independientes-PPD acusaron que mientras la megarreforma le va a entregar a los más ricos de Chile 4.200 millones de dólares, el proyecto del PDG beneficiaría a los chilenos y chilenas más vulnerables de Chile con $3.534 per cápita.

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El diputado Carlos Bianchi junto a la Bancada PPD e Independientes expresaron su molestia luego de conocer un estudio solicitado a la Biblioteca del Congreso Nacional, que arrojó que el beneficio per-cápita del proyecto de ley presentado por el PDG, que reembolsa la compra de pañales y algunos medicamentos, es de sólo $3.534 mensuales.

¿Cómo se llega a esta cifra?. Según el documento, el costo fiscal anual del proyecto que se utilizó como "moneda de cambio" con el Gobierno para la aprobación de la megarreforma , de acuerdo a su informe financiero, es de $90.115 millones de pesos anuales. Al dividir el costo anual del beneficio directo a las personas por el número de beneficiarios, se obtiene un beneficio anual por beneficiario de $42.410, y desglosado de forma mensual corresponde a sólo $3.534 pesos.

"Tenemos una legítima indignación que, de manera responsable, quisimos llevarla a cifras, dado el acuerdo del ministro Quiroz con quienes han sido cómplices de la reforma tributaria. Junto a la Biblioteca del Congreso Nacional, hicimos una estimación del beneficio per cápita al que podrían llegar las chilenas y chilenos producto del proyecto de pañales y algunos medicamentos", explicó el diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.

El parlamentario señaló que "mientras la reforma tributaria le va a entregar a los más ricos de Chile alrededor de 4.200 millones de dólares, ¿sabe usted cuánto podría obtener este acuerdo del señor Quiroz?. Una chilena y chileno con discapacidad, una chilena y chileno del 80% más vulnerable de Chile, podría llegar a recibir $3.534 per cápita mensuales. Esto es lo que hoy queremos desenmascarar. Nos parece que esto es irritante, es una publicidad engañosa, es darle un portazo a la vulnerabilidad de nuestro país".

Por su parte, el diputado, José Montalva, sostuvo que "el PDG vendió a los chilenos, a la clase media, a las Pyme, por un plato de lentejas al mes. Por $3.500 pesos al mes para 1 de 10 chilenos. Es decir, 9 chilenos no reciben nada. O sea, un plato de lentejas al mes significó que hasta por 20 años hipotequemos los tributos que se van a recibir para poder generar derechos sociales. Los recursos de todos los chilenos no se pueden usar en campañas presidenciales del futuro. Eso no se hace. De esa forma, no se construye un país mejor".

En tanto, la diputada PPD por La Araucanía, Andrea Parra, manifestó que "el PDG dice que está colocando la música en el gobierno y pareciera que es así. Pero vaya manera de colocar la música bien barata. No podemos persistir en la publicidad engañosa. Aquí hay que demostrar de manera técnica quiénes son los más favorecidos con la mega reforma, y claramente son los más ricos. Hipotecaron al país por los próximos años. Si alguien cree que en los próximos 5 años no van a haber recortes feroces, si no se va a dañar la cohesión social, si no se va a desincentivar la inversión, está muy equivocado. Y el precio fue bastante barato. $3.500 no ameritan el sacrificio al que sometemos a la gran mayoría de la población".

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LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL: DIPUTADO RIQUELME (PREP) CELEBRA APROBACIÓN DEL PROYECTO Y ESPERA QUE COMISIÓN MIXTA RESUELVA COMPENSACIÓN A MUNICIPALIDADES

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