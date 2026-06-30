DIPUTADO RIQUELME DESCARTA IRREGULARIDADES, ANUNCIA ACCIONES JUDICIALES Y ASEGURA QUE CONTINUARÁ CON SU LABOR FISCALIZADORA

El diputado republicano por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó este martes las denuncias relacionadas con el subsidio habitacional obtenido por la madre de sus hijos, defendiendo la legalidad del proceso, cuestionando el actuar del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), criticando al ministro de Vivienda y Urbanismo y anunciando futuras acciones judiciales contra autoridades, actores políticos y medios de comunicación.

Durante una extensa entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el parlamentario explicó las razones por las que se mantuvo varias semanas sin conceder entrevistas y sostuvo que necesitó ese tiempo tanto por motivos familiares como para enfrentar la situación.

"Tuve que darme un tiempo para contener a la familia. Has visto que acá hubo una acusación muy, muy injusta", afirmó.

Riquelme aseguró que la información difundida sobre el caso contiene errores y antecedentes falsos.

"Lo que te puedo señalar es lo mismo que señalé en la entrevista que dio ITV, que acá son acusaciones falsas, que aquí no se ha cometido ninguna irregularidad", sostuvo.

Asimismo, cuestionó el tratamiento que, a su juicio, han dado algunos medios de comunicación al caso.

"Vamos a evaluar las acciones legales contra estos medios que derechamente han mentido", afirmó.



Cuestionamientos al Serviu y al ministro de Vivienda



El diputado también dirigió sus críticas hacia el director regional del Serviu, asegurando que la institución presentó antecedentes incorrectos ante organismos persecutores.

"El director del Serviu va a tener que dar cuenta por qué entregó antecedentes falsos a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado", señaló.

Respecto del ministro de Vivienda, Riquelme sostuvo que el secretario de Estado emitió declaraciones públicas antes de que concluyeran los procesos respectivos.

"Tú no puedes andar como ministro de Estado haciendo un juicio cuando tú eres la parte que tiene que investigar y que tiene que denunciar. Y más encima con antecedentes falsos. Ah, eso es muy grave", expresó.



"No le voy a bajar el acelerador"



El parlamentario descartó que las denuncias afecten su labor fiscalizadora, asegurando que continuará impulsando investigaciones sobre distintos organismos públicos.

"No le voy a bajar el acelerador a mi función de diputado de la República, no lo voy a hacer así me denuncien a mí, denuncien a mi familia, a quien sea, vamos a seguir con el trabajo", manifestó.

En ese contexto, recordó las fiscalizaciones que, según indicó, ha realizado respecto del Ministerio de Vivienda, el Serviu y otras instituciones públicas.



Subsidio habitacional



Sobre el origen de la controversia, Riquelme insistió en que el beneficio obtenido por la madre de sus hijos corresponde a un subsidio destinado a familias de clase media y aseguró que todo el proceso se ajustó a la normativa vigente.

"Acá no se le quitó una vivienda a las familias más vulnerables, todo lo contrario. Cuando tú postulas con estas agrupaciones permite que hasta el 30% de estas personas sean de clase media", explicó.

Además, recordó que la postulación ocurrió antes de que iniciara su carrera política.

"Estamos hablando de 2021. Esta persona postuló tres veces, recién se lo ganó a la tercera vez. Yo ni siquiera era político", indicó.



Críticas a la Cormag



Durante la entrevista, el diputado también abordó el funcionamiento de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), cuestionando su gestión y solicitando un pronunciamiento de la Contraloría sobre distintos aspectos administrativos.

"Los resultados están a la vista. Llevamos casi tres años y no vimos prácticamente ningún proyecto", afirmó.

Asimismo, criticó la forma en que, según indicó, fue designada la actual gerencia de la corporación.

"El cargo de gerente de Cormag fue a dedo", sostuvo.



Ley de responsabilidad penal adolescente



En materia legislativa, Riquelme manifestó su respaldo a la iniciativa que busca reducir la edad de imputabilidad penal, criticando la postura de los partidos de izquierda frente a proyectos relacionados con seguridad.

"Yo te aseguro que la izquierda va a oponerse, siempre ha estado al lado de los delincuentes", expresó.

También defendió la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en los establecimientos educacionales, cuestionando la resolución que impidió revisar mochilas en colegios.



