TEMPORADA DE CENTOLLA: SERNAPESCA REFUERZA FISCALIZACIÓN Y ADVIERTE SOBRE EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ILEGAL EN MAGALLANES

Una serie de materias vinculadas al desarrollo, fiscalización y protección de los recursos pesqueros y acuícolas de Magallanes fueron abordadas esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes de Polar Comunicaciones, donde la directora regional de Sernapesca, Ximena Gallardo Andrade, entregó información sobre el Registro Pesquero Artesanal, el resguardo de especies marinas, nuevas alianzas institucionales y el desarrollo de la actual temporada de centolla.

Uno de los principales anuncios realizados durante la entrevista fue la extensión del plazo para regularizar y actualizar antecedentes del Registro Pesquero Artesanal (RPA). Según explicó la autoridad, el nuevo plazo se extenderá hasta el 15 de septiembre, permitiendo que quienes presenten inconsistencias administrativas puedan acercarse a las oficinas del servicio para resolver su situación.

“El RPA es el principal instrumento mediante el cual todas las personas que son armadores, pescadores, recolectores y recolectoras, buzos, etcétera les permite este registro, no solo realizar la actividad pesquera, sino que además le va autorizando los recursos especie por especie, región por región y anualmente este registro se va actualizando conforme a un proceso de caducidad”, explicó Gallardo.

La directora regional hizo un llamado especialmente a quienes se encuentran desarrollando actividades en zonas de pesca y que no han podido realizar sus trámites. “En esta oportunidad vengo aprovecho el espacio para difundir también a todos quienes se encuentran en zona de pesca o a quienes, aún así, estando en actividades propias del rubro, no se pudieron acercar a regularizar. Se extendió el plazo de regularización y de justificaciones hasta el 15 de septiembre, así que ahí hacemos un llamado a todos nuestros agentes sectoriales, a los pescadores, a los armadores, a los buzos recolectores, a que se acerquen a las oficinas de Sernapesca para ver en qué estado y en qué situación está su registro”, señaló.

Gallardo agregó que buena parte de las situaciones que deben ser corregidas corresponden a aspectos administrativos y no necesariamente a incumplimientos relacionados con la actividad pesquera.

“Nosotros siempre hemos manifestado que en términos generales el sector pesquero aquí es de alto cumplimiento, entonces desde esa perspectiva, los casos puntuales obedecen más bien a retardos en entrega de información, no por el hecho que no se haya operado, sino que más que nada, actualizar aspectos netamente administrativos ante nosotros”, sostuvo.

Protección de cetáceos y fauna marina

Durante la conversación también se abordaron los reiterados casos de varamientos de mamíferos marinos registrados en distintos puntos de la región. La directora regional explicó que Sernapesca participa en los procedimientos de muestreo y coordinación con los organismos investigadores y el Ministerio Público cuando las circunstancias así lo requieren.

Sin embargo, enfatizó que la ciudadanía debe mantener distancia frente a animales varados, especialmente cuando se trata de cetáceos.

“Los cetáceos varan por circunstancias naturales y consecuentemente con ello ahí se retorna un poco la responsabilidad ciudadana de mantenerse alejado de estos cuerpos que permanecen en el borde costero de nuestra región y que se inicia en ese entonces un proceso de descomposición natural”, indicó.

Asimismo, recordó que está prohibido retirar restos óseos u otras partes de estas especies sin autorización.

“Recordar también a la comunidad de que está totalmente prohibido retirar las especies o los restos óseos de estas especies, dado que incluso su comercialización, su manipulación y su traslado sin autorización de Sernapesca, constituye delito”, advirtió.

La autoridad también llamó a la comunidad a reportar situaciones que involucren a mamíferos marinos y aves hidrobiológicas cuando exista un riesgo evidente. Para estos casos, Sernapesca dispone de su línea de atención 800 320 032.

Gallardo explicó, además, que no toda presencia de pingüinos o lobos marinos en el borde costero constituye necesariamente una emergencia. “En los últimos años hemos visto un aumento de presencia en el borde costero de pingüinos y, consecuentemente con ello, también ellos repercuten un mayor aumento de llamados a Sernapesca. En circunstancias de que no necesariamente hay un riesgo evidente para la especie, también es un proceso natural que los lobos marinos, que los pingüinos salgan a descansar al borde costero, incluso realizan cambios o mudas de piel, que es un fenómeno completamente natural”, sostuvo.

Más mujeres en los registros del sector pesquero

Otro de los temas abordados fue el trabajo desarrollado junto a SernamEG para fortalecer la perspectiva de género y visibilizar el aporte de las mujeres en las distintas actividades vinculadas al sector pesquero.

La directora regional explicó que existe una importante participación femenina que no necesariamente queda reflejada en las estadísticas del Registro Pesquero Artesanal.

“Lamentablemente en el registro pesquero, cuando uno levanta la información, la mayoría sigue siendo una presencia abismante de varones en el registro, pero ello no obsta a que también lamentablemente hay una presencia femenina muy importante, pero que está invisibilizada en nuestros registros”, señaló.

En ese sentido, destacó que el trabajo conjunto busca identificar y reconocer a mujeres que participan en plantas de proceso, flotas, labores administrativas y otras funciones vinculadas directamente con la actividad pesquera.

“Las mujeres que trabajan en plantas de proceso, que trabajan en las flotas haciendo toda la operatoria y coordinando las entregas administrativas desde tierra, desde las plantas o desde los mismos muelles, es una realidad que nosotros queremos empezar a evidenciar, a levantar y hacer ahí un trabajo”, afirmó.

Temporada de centolla y fiscalización

Uno de los principales focos de la entrevista fue la actual temporada de centolla, recurso considerado estratégico y emblemático para la región. La autoridad recordó que el periodo extractivo comenzó el 15 de julio y se extenderá hasta el 15 de diciembre, manteniéndose restricciones específicas para proteger la reproducción y sostenibilidad del recurso.

Entre las principales medidas se encuentra la prohibición de extracción de hembras y de ejemplares bajo la talla mínima de 12 centímetros, además de la obligación de utilizar trampas como arte de pesca autorizado.

“Solo y únicamente se puede extraer con trampas, no con redes, porque la trampa permite hacer esta selección. Sin embargo, la red lamentablemente captura sin mayores distinción, año ni de sexo, por lo tanto, la red es una para, un arte de pesca ilegal”, explicó Gallardo.

La directora regional informó que, durante uno de los primeros operativos de la temporada, realizado junto a la autoridad marítima en Puerto Natales, se detectó aproximadamente un kilómetro de red centollera que era transportada a bordo de una embarcación.

“Con las fiscalizaciones permanentes y coordinadas que realizamos gracias a la disposición de la autoridad marítima, particularmente en este operativo con la Capitanía de Puerto de Puerto Natales, realizamos una primera salida en donde detectamos cerca de 1 km de red centollera que iba a bordo de bodegas en una embarcación. Por lo tanto, eso fue incautado y a disposición del tribunal que inicia el procedimiento”, detalló.

A la fecha de la entrevista, Sernapesca registraba cerca de 311 toneladas de centolla desembarcadas y alrededor de 250 embarcaciones en zona de pesca, de un total aproximado de 420 autorizadas para desarrollar esta actividad en la región.

Advertencia por venta de centolla a través de redes sociales

La autoridad también hizo un llamado a evitar la compra de productos pesqueros comercializados mediante canales informales, especialmente a través de redes sociales y plataformas digitales.

Gallardo explicó que este tipo de productos puede provenir de capturas ilegales, ejemplares bajo talla o hembras en periodo de protección, además de representar eventuales riesgos sanitarios.

“Lamentablemente lo que es comercializado a través de redes sociales o a través de medios ilegales, constituye precisamente pesca ilegal, dado que proviene o se constituyen en recursos que no son cumplidores de la norma, ya sea porque es recurso bajo talla o recurso en veda”, afirmó.

Agregó que Sernapesca estima que una parte importante de la centolla comercializada de manera informal corresponde a hembras, cuya protección resulta fundamental para asegurar la renovación del recurso.

Por ello, llamó a la ciudadanía a comprar productos pesqueros únicamente en establecimientos autorizados y destacó el Sello Azul, iniciativa destinada a identificar lugares que cumplen con las exigencias y permiten asegurar la trazabilidad de los productos.

“Nosotros tenemos ahí un estimativo que la gran mayoría de lo que se comercializa tras estos es precisamente centolla hembra y es la que está particularmente protegida para sus objetos de conservación e ir teniendo una renovación constante del recurso. Pero también hay un tema de no solo de salud animal, sino que también de salud humana, y ahí el llamado siempre y constante es adquirir estos productos en lugares establecidos”, sostuvo.

Alianzas para fortalecer la fiscalización

Finalmente, Ximena Gallardo destacó el trabajo colaborativo que Sernapesca desarrolla con municipios, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones, especialmente en materias de conservación y pesca recreativa.

Entre estas iniciativas mencionó el trabajo desarrollado junto a Wildlife Conservation Society (WCS) y las capacitaciones destinadas a inspectores ad honorem, particularmente en áreas protegidas y sectores de alto interés para la pesca recreativa.

“Karukinka es un lugar estratégico en Tierra del Fuego, donde el aporte y las capacitaciones mutuas que podemos hacernos para ir definiendo a nuevos inspectores ad honorem en materia de pesca recreativa en un lugar altamente de alto interés para este tipo de deporte es sin duda una alianza muy estratégica que también la consolidamos este año en un convenio”, explicó.

La directora regional valoró, además, el rol que Sernapesca cumple en la cadena productiva y exportadora regional, destacando la coordinación con el Ministerio de Economía y el Servicio Nacional de Aduanas.

“Somos los encargados de no solo fiscalizar, sino que habilitar una serie de condiciones en toda la cadena de valor desde que una especie hidrobiológica, una especie de cultivo es del cuerpo de agua hasta que es exportado, incluso velamos por condiciones sanitarias para su consumo en mercados exteriores”, afirmó.



