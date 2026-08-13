ESPACIO EDUCATIVO CONECTARTE DESTACÓ SU PROPUESTA MONTESSORI Y ANUNCIÓ NUEVA SEDE EN PUNTA ARENAS

En una nueva edición de Almorzando con Checho, Jesé “Checho” Aguilante conversó con Lorena Andrea Vera Prieto, educadora de párvulos, guía Montessori y directora del Espacio Educativo Conectarte, iniciativa que busca entregar una propuesta educativa distinta en Punta Arenas, basada en el respeto por los ritmos, intereses y autonomía de niños y niñas.

Durante la entrevista, Vera relató que Conectarte nació en 2019 como una inquietud por desarrollar nuevas formas de educar. Tras la pandemia y luego de continuar especializándose en metodología Montessori, el proyecto retomó fuerza en 2023, cuando una familia facilitó un espacio físico frente al Café Inmigrante, en el sector del barrio croata, donde actualmente funciona el espacio educativo.

Conectarte partió con cinco niños y hoy cuenta con tres niveles: jardín infantil para niños de 3 a 6 años, autorizado por el Ministerio de Educación; un grupo de enseñanza básica de primero a cuarto básico; y un nivel con estudiantes más grandes, que actualmente llegan hasta sexto básico. En el caso de enseñanza básica, los alumnos se preparan durante el año para rendir exámenes libres.

La directora explicó que una de las características centrales del método Montessori es el ambiente preparado, donde muebles, materiales y rincones de trabajo están disponibles para que los niños puedan elegir actividades según sus intereses y etapa de desarrollo. Matemáticas, lenguaje, cuidado del ambiente, arte y experiencias concretas forman parte del trabajo cotidiano.

Vera destacó que la metodología promueve la colaboración, la autonomía, la resolución de conflictos y la expresión emocional, evitando la competencia como eje del aprendizaje. También explicó que los grupos de edades mezcladas permiten que los niños más pequeños aprendan de los mayores, mientras los mayores desarrollan cuidado y responsabilidad hacia quienes están iniciando su proceso.

Otro eje importante de Conectarte es la participación de las familias. La comunidad educativa desarrolla encuentros para padres, actividades culturales, presentaciones de música, jazz, títeres, danza y experiencias pensadas especialmente para la infancia, generando un vínculo entre educación, arte y vida familiar.

Durante el programa, Lorena Andrea Vera Prieto anunció que el espacio actual ya quedó pequeño, por lo que el próximo año Conectarte se trasladará a una casa más grande en calle Chiloé, bajando por Pérez de Arce, donde esperan ampliar sus salones y continuar desarrollando la metodología Montessori en mejores condiciones.

Finalmente, la directora informó que durante octubre se abrirá el proceso de matrícula para alumnos antiguos y luego para nuevas familias interesadas. Quienes deseen conocer el proyecto pueden contactarse a través del correo [email protected], en redes sociales como Conectarte PUQ o mediante el sitio web www.espacioconectarte.cl. Además, contó que el 27 de agosto viajará a Ámsterdam para participar en una experiencia Montessori y visitar escuelas, en el marco del natalicio de María Montessori.