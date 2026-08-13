DE LAS AGUAS DEL ESTRECHO AL QUINTO LUGAR MUNDIAL: LA ASCENDENTE CARRERA DE KYARHA CARPO DIETERT

Con 11 medallas en el cuello, 16 carreras disputadas durante una intensa semana de competencia y un quinto lugar entre las mujeres participantes, la nadadora magallánica de aguas gélidas Kyarha Carpo Dietert regresó recientemente a la región luego de participar en una competencia internacional desarrollada en el glaciar Perito Moreno, experiencia que calificó como uno de los hitos más importantes de su trayectoria deportiva.

La joven, estudiante de la Universidad de Magallanes (UMAG), conversó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde repasó su evolución en la disciplina, los resultados obtenidos en su última competencia y los desafíos que ya comienza a proyectar para los próximos meses.

Carpo Dietert explicó que su relación con las aguas gélidas ha experimentado un crecimiento acelerado desde que comenzó a practicar esta disciplina, pasando progresivamente desde una actividad recreativa a un entrenamiento orientado al alto rendimiento.

“La verdad es que ha tenido un progreso bastante grande. Estoy en progreso súper súper rápido. Yo creo que la verdad es que al principio dudaba de mis capacidades y después me di cuenta que hay talento definitivamente. Y bueno, sí como dices tú, estas condiciones climatológicas son las cuales uno trata de usar a favor y poder gestionar y disfrutar estas bajas temperaturas. Nos gusta mucho”, relató durante la entrevista.

Más allá de la competencia, la deportista destacó la conexión con el océano y con el entorno natural como uno de los principales atractivos de una disciplina que, según explicó, requiere un proceso progresivo de adaptación al frío.

“Uno se tiene que enamorar del proceso, más que allá de los resultados, siento que el proceso es el cual lleva más enamoramiento, por decirlo así, porque el tema de levantarse todos los días, darle un espacio a tu día para poder ir a la playa y poder disfrutar del océano. Siento que esa es la parte más bonita de todo este proceso de natación de aguas gélidas. Y más que nada tener esa conexión con la naturaleza, salir un poco de la rutina y conectar con el océano”, señaló.

En ese sentido, Carpo Dietert enfatizó que ingresar al agua fría no es una actividad que pueda realizarse de manera improvisada, ya que la aclimatación requiere tiempo y preparación. De acuerdo con su experiencia, el proceso puede extenderse durante semanas o meses antes de alcanzar un nivel de comodidad suficiente para enfrentar entrenamientos y competencias de mayor exigencia.

“No aprende a meterse al frío de un día para otro, uno tiene un proceso, el cual uno se demora, puede tardarse un par de meses o un mes entero el poder estar 100% y sentirse 100% apta para poder sentirse cómoda en el océano, ya que este océano es súper frío”, explicó.

La deportista también recordó sus primeros pasos competitivos y las dudas que tuvo al compararse con nadadoras de mayor experiencia. Con el tiempo, sin embargo, el entrenamiento y el acompañamiento de su equipo le permitieron mejorar considerablemente sus registros.

“Al principio fue un poco frustrante porque yo veía a mis compañeras y mis compañeras eran muy rápidas, eran muy secas y yo las admiraba y decía, algún momento voy a estar ahí, entonces eso igual era mi motivación para poder seguir y no parar y seguir visualizándome y seguir entrenando diariamente”, comentó.

16 carreras y 11 medallas

Uno de los momentos centrales de la conversación fue su reciente participación en el mundial realizado en el sector del glaciar Perito Moreno. La competencia significó una exigente agenda deportiva, con 16 carreras disputadas durante aproximadamente cinco o seis días.

La magallánica destacó especialmente haber podido participar en una gran final y cerrar su participación con un importante número de preseas.

“Fue una semana entera con la cual me tocó participar en una gran final y todo de pecho. Entonces fue bastante grata mi participación en este mundial, la verdad ahí se pueden ver todos mis carreras, mis resultados"

El resultado también tuvo un componente regional, ya que Carpo Dietert destacó la importante presencia de deportistas provenientes de Magallanes en la competencia desarrollada en Argentina.

“Cada vez que somos más y más magallánicos que se atreven a gestionar esta disciplina. Él es súper accesible, ya que tenemos el estrecho al frente”, comentó, destacando las condiciones naturales que posee la región para quienes desean iniciarse en las aguas abiertas y gélidas.

Además de las 11 medallas, la deportista consiguió ubicarse en el quinto lugar global entre las mujeres participantes, resultado que valoró especialmente considerando la cantidad de carreras disputadas durante la semana.

“Yo la verdad, fue una semana muy, muy intensa, como les digo, fueron 16 carreras. La cual yo creo que la más extrema fue 300 de aguas abiertas, como para la gente que se mueve harta de natación, se podría decir que me tocó con una competidora bastante mayor en la cual tuve que rendir al 100 en los 300 m y a que mi oponente tenía mi mismo tiempo entonces. Entonces tuve que darlo todo”, explicó.

Una comunidad que crece en Magallanes

Durante la entrevista, Carpo Dietert también destacó el surgimiento de una comunidad local de nadadores de aguas gélidas y abiertas. Entre ellas se encuentra el grupo Clan Austral, iniciativa que, según relató, comenzó este año y ya reúne a cerca de 30 personas.

La deportista explicó que este tipo de agrupaciones resulta especialmente importante debido a las condiciones y riesgos asociados a la práctica de la disciplina, particularmente para quienes recién comienzan.

“Siempre uno tiene que ir con alguien acompañado. Ya sea un grupo o una visualización, ya que es muy bonito y todo, pero igual es muy extrema, uno puede pasar muchos riesgos si no sabe tener una recuperación de hipotermia, sabía o saber un manejo de la hipotermia o saber lo que uno realmente está haciendo con su cuerpo o lo que le puede llegar a pasar”, advirtió.

La nadadora sostuvo que la presencia de grupos y personas con experiencia permite desarrollar la actividad de una manera más segura y acompañada, especialmente considerando que el Estrecho de Magallanes ofrece un escenario atractivo, pero también exigente.

En esa línea, destacó que una parte importante de los participantes que viajaron al mundial del glaciar Perito Moreno fueron magallánicos.

“Fuimos 22 personas al mundial del glaciar de Perito Moreno y también otras personas externas como el grupo de aguas abiertas. También entonces fue muy, muy grato poder dominar ese esa estadía ya en Perito Moreno y que la mayoría de gran parte de personas fueran. Y magallánicos, los magallánicos fueron los que más participaron en esta competencia del lado chileno”, señaló.

Nuevas competencias y una eventual incursión en la Antártica

Aunque la competencia del glaciar Perito Moreno marcó el cierre de su temporada de aguas gélidas en este formato, Carpo Dietert ya tiene nuevos desafíos deportivos en el horizonte.

El próximo 22 de agosto, tiene contemplada su participación en una competencia en Laguna San Pedro, en Concepción, donde espera enfrentar distancias de dos kilómetros con traje de neopreno y un kilómetro sin traje, dependiendo de las decisiones que se adopten para la prueba.

Posteriormente, en noviembre, representará a la Universidad de Magallanes en el Nacional Universitario, competencia que forma parte de su calendario deportivo como estudiante y nadadora vinculada al club de la casa de estudios.

Pero uno de sus mayores objetivos podría concretarse durante febrero, cuando espera explorar la posibilidad de viajar a la Antártica para realizar una prueba de larga distancia.

“Ojalá que por la ayuda de quizás por Antártica 21 o algo así pues, llegar a la Antártica. En febrero quizás hacer algún récord o algo así de distancia, porque la distancia mayor en la Antártica es por Bárbara Hernández, la cual ha sido 2 km y medio, que ella es un ejemplo a seguir”, adelantó.

La deportista reconoció además la influencia que ha tenido la trayectoria de Bárbara Hernández, a quien considera una referente de la disciplina en Chile y una inspiración para quienes practican natación en aguas gélidas.

“Ella es una seca y es mi admiración y eso, eso es lo que ella abre el deporte chileno en esta disciplina entonces. Bueno, igual la quiero felicitar al frente de las cámaras que ella es una seca y súper admirable”, expresó.

“El mar no muerde”

Finalmente, la nadadora magallánica hizo un llamado a quienes sienten interés por comenzar a practicar natación, ya sea convencional o en aguas gélidas, pero todavía no se atreven a dar el primer paso.

Su principal recomendación fue acercarse progresivamente a la disciplina, pero siempre poniendo la seguridad por delante y evitando ingresar solos al agua.

“La verdad es que los invitaría a no tener miedo de acercarse. A no tener miedo a empezar esta disciplina nueva. El mar no muerde, el mar siempre va a estar ahí. Solamente que hay que entrar con mucha valentía y seguridad, siempre la seguridad ante todo, ya que es un deporte muy extremo”, manifestó.

Carpo Dietert agregó que quienes quieran conocer esta disciplina pueden acercarse a grupos de entrenamiento y comunidades que ya desarrollan actividades en la región, insistiendo en que la experiencia y el acompañamiento son fundamentales.

“Es mejor ir en grupo a hacer estas inmersiones o nados controlados en el agua porque es difícil, es difícil ir solo sin saber. Uno tiene que ir con alguien que ya quizás tenga un poco más de experiencia y te pueda recomendar tips para poder gestionar este deporte”, sostuvo.

Con nuevos desafíos en el calendario, una comunidad de nadadores de aguas abiertas y gélidas que continúa creciendo en Magallanes y la posibilidad de llevar sus brazadas hasta territorio antártico, la joven deportista continúa consolidando una trayectoria que comenzó como una experiencia de exploración personal y que hoy la tiene compitiendo a nivel internacional y proyectando nuevos objetivos deportivos.

Su mensaje, aseguró, también pasa por confiar en las propias capacidades y aprender a escuchar las señales personales frente a un deporte que combina preparación física, resistencia mental, adaptación al frío y un profundo vínculo con la naturaleza.

“Que crean en uno mismo, que todo se puede, que crean en sus instintos y tu instinto te dice que tienes que hacer esto. Yo creo que hay que escucharlo y escucharse a uno mismo porque eso yo creo que es la clave del éxito, como no basarse quizás en muchas opiniones externas y basarse realmente en lo que, lo que el instinto, lo que tu persona te está diciendo”, concluyó.





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