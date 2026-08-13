DIRIGENTE JORGE OYARZÚN ABORDA ALZA DE COMBUSTIBLES, CENTOLLA, PERMISOLOGÍA Y APOYOS ESTATALES PARA LA PESCA ARTESANAL

Los principales desafíos que enfrenta actualmente la pesca artesanal en Magallanes fueron abordados esta mañana en Pesca y acuicultura en Magallanes, programa de Polar Comunicaciones, donde participó Jorge Oyarzún, dirigente de la pesca artesanal, titular del Comité de Crustáceos y presidente de una asociación gremial del sector.

Durante la conversación, el dirigente realizó una evaluación de los primeros meses del actual Gobierno y valoró las instancias de diálogo que se han generado con autoridades nacionales y regionales. En ese contexto, destacó reuniones sostenidas con representantes del Ejecutivo y la posibilidad de trasladar hasta Santiago parte de las inquietudes que mantienen los trabajadores de la pesca artesanal.

Oyarzún señaló que el diálogo con las autoridades constituye una herramienta necesaria para avanzar en las materias que preocupan al sector, especialmente considerando las dificultades económicas que han enfrentado los pescadores durante los últimos años.

Uno de los principales puntos planteados durante la entrevista fue el alza de los combustibles y su impacto directo sobre los costos de operación de las embarcaciones. El dirigente explicó que la distancia geográfica de Magallanes y las características de las faenas hacen que el consumo de combustible represente un gasto particularmente significativo.

“Yo entiendo que el gobierno ha dicho que está pasando por una crisis económica. Espero que no sea permanente la crisis económica y podamos compensar estos pescadores con un proyecto de lo que hablamos al principio. Para que sea beneficiado porque los costos de agua privados bastante fuertes hoy día, sobre todo en las vacaciones que nos hagan 100 más de 100 horas de viaje para ir a buscar las transportadoras, los medios 5000 L de petróleo y le pondrán los estanques y ha sido un costo gigantesco”, sostuvo.

En esa línea, Oyarzún planteó que los actuales mecanismos de apoyo pueden resultar insuficientes frente a la magnitud de los costos que debe asumir el sector. Si bien reconoció el aporte entregado mediante el subsidio a los combustibles, sostuvo que se requiere avanzar hacia soluciones de mayor alcance que permitan sostener la actividad artesanal.

Preocupación por los precios de la centolla y el centollón

Otro de los aspectos abordados fue la situación comercial de los principales recursos que sustentan a la pesca artesanal de Magallanes, particularmente la centolla y el centollón.

El dirigente manifestó que los valores de comercialización no han respondido necesariamente a las expectativas de los pescadores, pese a que las faenas requieren importantes niveles de esfuerzo, tiempo y recursos.

“El tema de los valores, de precio, porque siempre parecía muy bajo. Y el tema de fidelización. Yo siempre he dicho acá hay nosotros en el comité, perdemos horas de trabajo en el tema de fidelización”, explicó.

En relación con el acceso de los propios habitantes de Magallanes a los productos extraídos en la región, Oyarzún sostuvo que existe una dificultad estructural, considerando que una parte mayoritaria de los recursos termina destinada a mercados externos.

A su juicio, sería necesario generar mecanismos que permitan que una proporción de los recursos producidos en Magallanes pueda quedar disponible para el consumo local, aunque reconoció que actualmente no existe una obligación general que establezca aquello.

En ese contexto, destacó experiencias puntuales de empresas que han implementado mecanismos de venta con descuentos para la comunidad, considerándolas iniciativas que podrían servir como referencia para avanzar en un mayor acceso local a productos de la región.

Fiscalización y venta informal

La fiscalización de la extracción y comercialización de recursos también ocupó parte importante de la conversación. Oyarzún planteó que el cumplimiento de las normas debe ser responsabilidad de las instituciones competentes y que los propios pescadores no pueden asumir funciones que corresponden a los organismos fiscalizadores.

El dirigente agregó que, a su juicio, una de las dificultades está relacionada con la capacidad operativa de los organismos encargados de fiscalizar, especialmente en un territorio extenso y con características geográficas como las de Magallanes.

En ese sentido, llamó también a los consumidores a contribuir evitando adquirir recursos marinos provenientes de lugares no autorizados o de comercializaciones informales, ya que este tipo de prácticas puede terminar afectando a quienes cumplen con las exigencias establecidas.

Investigación por eventual colusión en la centolla

Consultado por el proceso investigativo relacionado con la denominada colusión en el mercado de la centolla, situación que marcó la agenda del sector durante 2025, Oyarzún optó por mantener una posición de cautela y defender la independencia de las instituciones encargadas de investigar.

De esta manera, el dirigente sostuvo que corresponde esperar el resultado de las investigaciones antes de emitir conclusiones respecto de eventuales responsabilidades.

Temporada de centolla y condiciones para la actividad

Respecto de la actual temporada de extracción de centolla, Oyarzún recordó que este año el inicio se produjo el 15 de julio, después de que el sector planteara la necesidad de modificar el calendario habitual.

Según explicó, la decisión respondió a una solicitud formulada desde el Comité de Crustáceos, organismo que tiene carácter consultivo, pero cuya propuesta fue finalmente considerada por las autoridades.

El dirigente destacó además que existen condiciones particulares de trabajo en Magallanes que deben ser consideradas al momento de establecer exigencias y procedimientos para la actividad.

Hacia el final de la entrevista, adelantó que desde el Comité de Crustáceos se trabaja también en distintas materias relacionadas con nuevas exigencias para el sector y en la necesidad de adaptar determinadas normativas a la realidad regional.

Permisología: agilizar procesos sin reducir estándares ambientales

Otro de los temas centrales fue la denominada “permisología” y los extensos plazos que, según el dirigente, han afectado durante años el desarrollo de distintas iniciativas productivas en Magallanes.

Oyarzún sostuvo que el sector no está en contra de la regulación ambiental, sino que espera que los procesos puedan desarrollarse dentro de plazos razonables y con reglas claras.

“Espero que no bajen los estándares ambientales, pero que sí avance el tema burocrático. Esperan que no se crean más leyes y que se fiscalice y se sancione las leyes que ya tenemos en nuestro país”, afirmó.

El representante de la pesca artesanal vinculó esta discusión con el desarrollo de nuevas industrias en Magallanes, particularmente los proyectos asociados al hidrógeno verde, señalando que la región requiere generar empleo e inversión, pero sin renunciar a las exigencias ambientales.

“Yo creo que hay que hacer funcionar las leyes, no se trata de que eliminemos un plumazo de los temas ambientales, pero que se cumplan los plazos correspondientes”, sostuvo.

A su juicio, la demora excesiva en los procesos de evaluación y autorización puede terminar desincentivando inversiones y afectando las posibilidades de desarrollo económico regional.

Pide que nuevas inversiones generen beneficios locales

En relación con los proyectos productivos que podrían desarrollarse en la región, Oyarzún manifestó que la pesca artesanal no se opone a nuevas actividades económicas, siempre que estas consideren a las comunidades y a los actores locales.

En ese sentido, planteó que el desarrollo de nuevas industrias debe traducirse también en oportunidades concretas para proveedores, trabajadores y actividades económicas de Magallanes.

Defensa de los fondos y programas para la pesca artesanal

Finalmente, el dirigente manifestó su preocupación ante la posibilidad de que, en el marco de una revisión del gasto público, puedan reducirse programas y fondos destinados a la pesca artesanal.

Oyarzún destacó los recursos que durante administraciones anteriores fueron destinados al sector y sostuvo que espera que estas líneas de apoyo tengan continuidad.

En esa misma línea, recordó que durante gobiernos anteriores se han ejecutado iniciativas de apoyo a la pesca artesanal mediante recursos provenientes tanto del Gobierno Regional como de organismos nacionales, y manifestó su expectativa de que estos instrumentos puedan mantenerse y fortalecerse.

Oyarzún también destacó la importancia de contar con financiamiento para investigación, especialmente considerando los estudios relacionados con la centolla y el futuro de los recursos pesqueros de la región.

El dirigente sostuvo que la pesca artesanal representa una actividad de gran relevancia para Magallanes y que, detrás de los números y las temporadas extractivas, existe un amplio grupo de familias que depende directamente de ella.

En ese contexto, llamó a que las futuras políticas públicas consideren las particularidades de la región, mantengan los instrumentos de apoyo existentes y permitan que los trabajadores del mar puedan enfrentar los desafíos económicos, ambientales y productivos que marcarán los próximos años.

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