INDESPA ABRE CONCURSO DE MICROCUENTOS PARA DESTACAR LA PESCA ARTESANAL Y LA VIDA EN LAS CALETAS

El Instituto de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa) abrió las postulaciones para el concurso de microcuentos "Mil Letras, Una Caleta", una iniciativa que busca reconocer el valor cultural, social y económico de la pesca artesanal en Chile. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de julio, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Pesca Artesanal.

El director nacional de Indespa, Leonardo Llanos Huerta, señaló que el concurso busca rendir homenaje a quienes desarrollan esta actividad en el borde costero. Agregó que la pesca artesanal aporta alimentos al consumo local, genera cerca de 300 mil empleos y constituye parte de la identidad de numerosas comunidades a lo largo del país.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años, incluyendo pescadores y pescadoras artesanales. Los participantes deberán presentar un texto inédito de exactamente 1.000 caracteres, inspirado en la vida en el mar, las caletas o el trabajo cotidiano de quienes desarrollan estos oficios.

Los relatos serán evaluados por un jurado integrado por representantes del ámbito literario, de la pesca artesanal y de Indespa. Las obras seleccionadas recibirán un reconocimiento y serán publicadas en una antología digital que estará disponible para descarga en el sitio web oficial de la institución, donde también se encuentran las bases y el formulario de postulación.

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