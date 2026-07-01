FUCOA INVITA A PARTICIPAR EN LA EDICIÓN 2026 DE "HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA" CON PLAZO ABIERTO HASTA EL 10 DE JULIO

La encargada de Cultura y Extensión de FUCOA, Pilar Alarcón Norambuena, participó la mañana de este miércoles en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde extendió la invitación a participar en la edición 2026 del concurso Historias de Nuestra Tierra, iniciativa que desde hace 34 años promueve la preservación de la cultura y las tradiciones del mundo rural chileno.

Durante la entrevista, Alarcón repasó la evolución del certamen, que comenzó en 1992 como un concurso de cuentos campesinos y que con el paso de los años incorporó nuevas categorías, tecnologías y formatos de difusión, manteniendo siempre su objetivo de rescatar la memoria rural de todo el país.

"Este concurso partió en 1992 y de hecho fue solo para cuentos (...) después como el año 2000 se empezó a agregar lo que es la poesía (...) antes llegaban a mano carta escrita (...) y ahora ya el gran volumen llega a través del sitio web historia de nuestra tierra punto CL", explicó.

La representante de FUCOA destacó que, pese al avance de las plataformas digitales, la organización mantiene vigente el sistema tradicional de envío por correo para facilitar la participación de quienes viven en sectores rurales con acceso limitado a internet.

Asimismo, subrayó que desde sus inicios el concurso ha tenido un carácter descentralizado, reuniendo historias provenientes de todas las regiones del país.

"Desde siempre se ha pensado como algo descentralizado, algo que la cultura rural chilena es de norte a sur y no de una zona en particular", señaló.

En ese contexto, recordó que todas las obras recibidas desde la primera edición forman parte del patrimonio documental de la institución y son incorporadas al Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional.

Nuevas plataformas y contenidos digitales

Alarcón también destacó el impulso que las herramientas digitales han dado al concurso, no solo facilitando las postulaciones, sino también permitiendo acercar las obras ganadoras a nuevos públicos mediante radioteatros, relatos animados y la publicación digital de las antologías.

"Estas nuevas tecnologías nos han permitido sacar un nuevo material referente al concurso para que no solamente queden los cuentos escritos", afirmó.

Entre las novedades mencionó la segunda temporada de radioteatros desarrollada gracias a la Ley de Donaciones Culturales y al apoyo de la Fundación Piñera Morel, además de una colección de relatos animados basados en obras ganadoras.

En el sitio web del concurso también se encuentra disponible la colección histórica de antologías, donde es posible revisar las publicaciones de ediciones anteriores, además del formulario de inscripción para la convocatoria vigente.

Convocatoria abierta

La edición 2026 permanecerá abierta hasta el próximo 10 de julio, permitiendo participar con cuentos y poesías para público general, además de dibujos dirigidos a estudiantes de enseñanza básica y media.

"Los animo a todas y a todas que pueden escribir alguna historia relacionada con el mundo rural, ya sea algo que le contaron, una vivencia, una tradición", expresó.

La encargada de Cultura y Extensión también realizó un llamado especial a los establecimientos educacionales, recordando que este año FUCOA habilitó una plataforma exclusiva para que docentes puedan enviar de manera masiva los trabajos de sus estudiantes.

Premios regionales y reconocimientos especiales

La convocatoria contempla premios regionales y nacionales en las distintas categorías, además de reconocimientos especiales para jóvenes, mujeres rurales, pueblos originarios y una categoría conmemorativa por el Bicentenario de Chiloé.

"Tenemos otros premios especiales, por ejemplo, para quiénes son más jóvenes, hay en mujer rural, pueblo originario (...) igual hay hartas oportunidades de ganar. De hecho, los adultos pueden ganar hasta 500000 pesos. Los niños, notebooks, tablets, set de gestor, set de dibujo", detalló.

Finalmente, Pilar Alarcón reiteró la invitación a participar antes del cierre de la convocatoria, recordando que toda la información sobre bases, postulaciones, material histórico y contenidos audiovisuales se encuentra disponible en el sitio oficial de Historias de Nuestra Tierra





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