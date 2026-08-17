“COPA ALEJO FUENTES AGUILAR” REUNIÓ A AMISTADES, FAMILIARES Y DEPORTISTAS EN HOMENAJE AL PROFESOR Y MÚSICO MAGALLÁNICO

El pasado domingo 16 de agosto se celebró un evento de baby fútbol organizado por el Club Atlético Cambiaso como honra póstuma al músico y profesor Alejandro Fuentes Aguilar, quien otorgaría su nombre al evento después de trascender a la vida el reciente mes de abril, dando origen a la “Copa Alejo Fuentes Aguilar”.



El homenajeado dejó entre sus amistades un legado de afecto y pasión por las artes y el deporte. Dado lo cual, la tabla de equipos participantes se conformaría por cuatro escuadras inspiradas en diversas agrupaciones que contaban con Alejandro como participante y amigo. Siendo las referidas:



“Los Carretas FC”, conformado por profesores y amigos intergeneracionales que comparte desde hace décadas; “Domo Inkal”, un emprendimiento cultural de actividades formativas en artes y disciplinas afines; “Mutante Fuchibole Club”, por el grupo de punk rock Mutante; y finalmente, el mismo “Club Atlético Cambiaso”, próximo a cumplir 4 años como asociación deportiva y 14 como agrupación de promoción al deporte y la cultura local.



La justa se llevó a cabo entre las 9 y las 14 horas en el Gimnasio 18 de Septiembre de Punta Arenas, en la que se dieron cita jugadores, amistades y familiares relacionados con la ocasión, en un ambiente en el que primó el buen ánimo y la sana competencia. Al final de lo cual se coronaría campeón el equipo Los Carretas FC, para posteriormente tomar la foto grupal y clausurar la fecha entre vítores dedicados al profesor Alejandro.



El evento recibió el apoyo del Ministerio del Deporte, así como del Instituto Nacional del Deporte, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la Sociedad Austral de Debate y el anfitrión Club Atlético Cambiaso para su realización.

