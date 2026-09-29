ALCALDE RADONICH ABORDA ENCUENTRO COMERCIAL CON LAS ISLAS FALKLAND Y DEFIENDE OPORTUNIDADES PARA LAS PYMES DE PUNTA ARENAS

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, abordó esta mañana en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones distintos temas de contingencia local, entre ellos el balance de las actividades de Fiestas Patrias, el paro de la salud primaria y, especialmente, el encuentro empresarial y comercial desarrollado entre representantes de Punta Arenas y las islas Falkland/Malvinas.

Respecto de esta instancia comercial, el jefe comunal destacó la participación de 32 empresas provenientes de las islas, con una delegación cercana a las 45 personas, además de 60 empresas chilenas, señalando que el objetivo es fortalecer el intercambio económico y generar oportunidades para los emprendimientos y empresas locales.

“Si tú le preguntas a nuestros vecinos, hoy falta pega, falta empleo. Y es un tema que es claro, no es cierto para nuestra ciudad, para nuestra comunidad y por todo lo que estamos haciendo, es abrir un mercado de mucha plata, de mucho dinero”, sostuvo Radonich, quien explicó que las islas cuentan con un alto poder adquisitivo y que actualmente parte importante de sus compras se realiza en Montevideo.

En ese contexto, el alcalde enfatizó que la iniciativa busca beneficiar principalmente a empresas y proveedores de Magallanes. “Lo que buscamos es que la economía de los magallánicos sea la que se vea beneficiada por este esfuerzo que estamos haciendo”, afirmó, detallando que las empresas locales participantes corresponden a emprendimientos y negocios de la zona, dejando fuera a grandes cadenas nacionales.

Radonich también se refirió a las distintas interpretaciones que ha generado el encuentro en Argentina y descartó que la actividad tenga relación con proyectos de hidrocarburos o con la posición histórica de Chile respecto de la soberanía de las islas. “Aquí nadie nadie está poniendo en control y no es tema, tampoco la posición de Chile respecto de la reclamación Argentina sobre la isla Malvinas folkland. Eso está fuera de discusión porque no cabe dentro de este espacio”, señaló.

El alcalde recalcó que, a su juicio, se trata de una iniciativa enfocada en el abastecimiento cotidiano de los habitantes de las islas. “Esto es exclusivamente frente en la economía de Punta Arenas, que lo que uno debe cuidar y de salva, que genere más empleo en las pymes locales”, indicó. En esa línea, ejemplificó que el objetivo es que desde Punta Arenas puedan adquirirse alimentos, neumáticos, materiales de construcción, artículos para el hogar y otros productos de uso diario.

“Estamos hablando de ese tipo de Comercio, de un comercio a escala humana, de abastecimiento, no de grande industria”, precisó Radonich, insistiendo en diferenciar esta iniciativa de otros asuntos vinculados a la relación bilateral o a proyectos de mayor escala.

El jefe comunal también destacó que la posibilidad de recuperar parte del intercambio comercial con las islas responde a un trabajo que, según explicó, se ha desarrollado durante los últimos años. “El mérito de este esfuerzo fue finalmente haber sido consecuente y trabajar hace 2 años para generar esta condición. No fue de un día para otro”, afirmó.

Según Radonich, el objetivo es que Punta Arenas pueda recuperar un mercado que históricamente estuvo vinculado con la ciudad y que actualmente tiene como principal punto de abastecimiento a Montevideo. “Nuestra economía dejó de tener más de 300.000.000 de dólares aproximadamente de ventas, que es mucho dinero para nuestra economía, que es muy pequeña. Por tanto, este dinero que puede llegar beneficia a los puntarenenses a toda la cadena de valor que hay finalmente en nuestra ciudad y eso es lo que estoy defendiendo”, manifestó.

En cuanto a las proyecciones, el alcalde adelantó que durante los próximos días las delegaciones continuarán visitando empresas y emprendimientos de Punta Arenas, mientras se realizará una evaluación de los resultados de esta primera rueda de negocios. “Vamos a hacer esta feria con muy buenos números. Hay un error posterior para poder hacer la evaluación. Van a ver a estas personas dando vueltas por muchas empresas pymes de nuestra ciudad todos estos días”, indicó.



Paro de la salud primaria



Durante la entrevista, Radonich también se refirió al paro nacional de la atención primaria de salud, señalando que se trata de una movilización que no depende directamente del municipio y que contempla turnos éticos para atender situaciones de urgencia.

“Lamentablemente hoy está en desarrollo. Siempre hay turnos éticos, pero de todas maneras, si es que no hay algo muy urgente, es mejor que no concurran a los consultorios durante el día de hoy y mañana”, señaló el alcalde.



Seguridad y eventual traslado de un interno a Punta Arenas



Hacia el final de la conversación, Radonich abordó también su preocupación por la eventual llegada a Punta Arenas de un ciudadano ecuatoriano privado de libertad, situación que, según explicó, estaría siendo evaluada en otras instancias.

El alcalde manifestó su oposición a que la persona sea trasladada a la ciudad y sostuvo que Punta Arenas no contaría con las condiciones necesarias para recibir a un interno de esas características. “Nuestra ciudad no tiene un lugar de resguardo, por eso que llama profundamente la atención que el abogado de esta persona haya pedido Punta Arenas como lugar de destino”, afirmó.

Radonich agregó que desde el municipio se encuentran evaluando posibles gestiones dentro de sus atribuciones para evitar que el traslado se concrete, planteando que el caso corresponde a una situación distinta a la de otros internos del sistema penitenciario regional.

Finalmente, el alcalde también recordó las actividades realizadas durante Fiestas Patrias y envió un saludo a la comunidad educativa del jardín infantil Archipiélago de Chiloé, además de referirse al reciente fallecimiento de un funcionario de Carabineros.





​

