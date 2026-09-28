LA FACH INCORPORARÁ CINCO AVIONES DE TRANSPORTE MEDIANO PARA FORTALECER EL APOYO LOGÍSTICO EN LA ANTÁRTICA

El ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros, indicó que la Fuerza Aérea de Chile (FACh) incorporará cinco aviones de transporte mediano como parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, incrementar la presencia del Estado en la Región de Magallanes y Antártica Chilena y potenciar la proyección de Chile hacia el continente blanco.

Barros, quien efectuó este anuncio el 24 de septiembre durante una visita a la base aérea Chabunco de Punta Arenas, junto a autoridades del Ejército, Armada y FACh, precisó en la Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, realizada un día después en esa misma ciudad, el objetivo y alcance de esta compra.

Según Infogate, el ministro reconoció en la sesión que existe una deuda con Magallanes, especialmente en Defensa, apuntando que hay un retraso en la zona directamente con el equipamiento de su capacidad estratégica.

Respecto de los aviones, indicó que tres de las cinco unidades operarán directamente desde la capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena con el objetivo de satisfacer las necesidades de apoyo logístico a las instalaciones nacionales emplazadas en el continente blanco.

Asimismo, aseguró que una de estas aeronaves de transporte mediano será adquirida a través de "una asociación del Gobierno Regional con la Fuerza Aérea", mientras que los otros cuatro "van a ser comprados con los recursos de capacidades estratégicas”.



Interés de Leonardo

Representantes de Leonardo, como publicó Infodefensa.com, presentaron información detallada sobre las características del avión de transporte mediano C-27J Spartan Next Generation, así como la estructura de soporte logístico y su cadena de suministro tras la entrega de una propuesta técnico-ecónomica a la FACh.

El C-27J Spartan NG destaca por su capacidad para operar en pistas cortas o sin pavimentar. Transporta hasta 60 soldados o carga pesada, y se reconfigura rápidamente para evacuaciones médicas, búsqueda y rescate de largo alcance o extinción de incendios forestales. Este modelo aterrizó, en diciembre de 2016, en la base antártica Marambio de Argentina en el marco de una gira de demostración por América Latina.

Según el acta de la reunión, efectuada en junio de 2026 y publicada en el portal de la Ley del Lobby, el encuentro se desarrolló en la División de Desarrollo y Proyectos de la FACh y permitió explicar de manera integral el funcionamiento técnico del avión y el esquema de soporte postventa que comprende la oferta entregada.

La reunión con los representantes de la Fuerza Aérea de Chile permitió a los ejecutivos del grupo industrial italiano resolver consultas de forma presencial y profundizar en los alcances prácticos de la propuesta técnico-ecónomica de la aeronave.

Fuente: infodefensa.com

