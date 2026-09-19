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19 de septiembre de 2026

SENADORES PARTICIPARON EN LA PARADA MILITAR 2026 Y DESTACARON EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS

​La presidenta del Senado, Paulina Núñez, junto a las senadoras Paulina Vodanovic y los senadores Cristián Vial y Gustavo Sanhueza, participaron en la ceremonia por el Día de las Glorias del Ejército.

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La presidenta del Senado, Paulina Núñez, la senadora Paulina Vodanovic y los senadores Cristián Vial y Gustavo Sanhueza participaron en la Parada Militar 2026, realizada con motivo del Día de las Glorias del Ejército. Durante la actividad, las autoridades destacaron la importancia que atribuyen a las Fuerzas Armadas y a las tradiciones republicanas.

La ceremonia contó con la participación de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y, por primera vez, con efectivos de Gendarmería, tras su incorporación al Ministerio de Seguridad Pública. Núñez valoró la realización del desfile y llamó a recoger el mensaje de unidad planteado durante el Tedeum en la discusión legislativa.

La presidenta del Senado también se refirió a las funciones que actualmente cumplen las Fuerzas Armadas en distintos puntos del país, incluyendo labores en fronteras y en zonas bajo estados de excepción. Según señaló, estas instituciones mantienen un rol vinculado a la defensa del país.

Por su parte, Paulina Vodanovic destacó la presencia de los distintos Poderes del Estado y abordó la participación de las Fuerzas Armadas en materias de defensa y seguridad. La senadora también planteó la necesidad de considerar la planificación y el financiamiento de las capacidades estratégicas de estas instituciones.

En tanto, el senador Cristián Vial destacó la tradición republicana asociada a la Parada Militar y sostuvo que la jornada permite reunir a las instituciones del Estado en torno a la conmemoración del Día de las Glorias del Ejército.


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