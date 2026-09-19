CARDENAL CHOMALI ABORDA CORRUPCIÓN, NATALIDAD, EMPLEO Y SEGURIDAD EN TE DEUM ECUMÉNICO

Con la presencia del Presidente José Antonio Kast y otras autoridades nacionales, el cardenal Fernando Chomali realizó su intervención durante el Te Deum Ecuménico celebrado en la Catedral Metropolitana. En su discurso abordó materias como la corrupción, la seguridad, la baja natalidad, el desempleo y las diferencias políticas, junto con llamar a superar lo que calificó como un período de "pesimismo estéril".

Uno de los principales puntos de su intervención fue la corrupción, que calificó como "el mal de todos los males" y vinculó con fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas. Chomali sostuvo que enfrentar este problema requiere fortalecer las instituciones y evitar situaciones de corrupción al interior del Estado.

El arzobispo también se refirió a la situación demográfica de Chile y a las dificultades relacionadas con el empleo y la vida familiar. Citando proyecciones del INE, planteó que el país enfrenta un escenario de envejecimiento de la población y sostuvo que factores como el acceso a la vivienda, la estabilidad laboral y las jornadas de trabajo inciden en las decisiones relacionadas con la maternidad y paternidad.

En materia de seguridad, Chomali llamó a implementar estrategias para prevenir la violencia y planteó que esta tarea debe considerar el fortalecimiento de la familia, la educación pública y el acceso a empleos formales. Asimismo, abordó el escenario político y señaló que las diferencias son parte de la democracia, llamando a las autoridades y distintos sectores a privilegiar el diálogo y el respeto por sobre la confrontación.