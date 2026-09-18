PORVENIR CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON HORA DE CUECA Y ALMUERZO COMUNITARIO

En un ambiente marcado por la música, la cueca y las tradiciones chilenas, la Municipalidad de Porvenir desarrolló este jueves 17 de septiembre la denominada “Hora de Cueca y Almuerzo Comunitario”, actividad incluida en la programación oficial de Fiestas Patrias 2026.

La jornada se realizó entre las 12:00 y las 13:30 horas en el frontis del edificio consistorial, ubicado en Mario Zavattaro 434. La actividad reunió a autoridades, concejales, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales, vecinos y vecinas de la comuna, quienes participaron de una jornada que incluyó cueca, música y gastronomía típica.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, agradeció a los funcionarios municipales y a los equipos que estuvieron a cargo de la logística y puesta en escena, además de valorar la participación de las autoridades, concejales, agrupaciones folclóricas y vecinos que asistieron a la actividad.

Las celebraciones continuaron durante la misma jornada con la inauguración de las Ramadas. En ese contexto, el jefe comunal invitó a la comunidad a seguir participando de las actividades programadas y a disfrutar de las Fiestas Patrias con responsabilidad. La programación se desarrolla bajo el lema “Nuestras tradiciones nos hacen comunidad”.

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