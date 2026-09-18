Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

18 de septiembre de 2026

PORVENIR CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON HORA DE CUECA Y ALMUERZO COMUNITARIO

​La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.

95663

En un ambiente marcado por la música, la cueca y las tradiciones chilenas, la Municipalidad de Porvenir desarrolló este jueves 17 de septiembre la denominada “Hora de Cueca y Almuerzo Comunitario”, actividad incluida en la programación oficial de Fiestas Patrias 2026.

La jornada se realizó entre las 12:00 y las 13:30 horas en el frontis del edificio consistorial, ubicado en Mario Zavattaro 434. La actividad reunió a autoridades, concejales, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales, vecinos y vecinas de la comuna, quienes participaron de una jornada que incluyó cueca, música y gastronomía típica.

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, agradeció a los funcionarios municipales y a los equipos que estuvieron a cargo de la logística y puesta en escena, además de valorar la participación de las autoridades, concejales, agrupaciones folclóricas y vecinos que asistieron a la actividad.

Las celebraciones continuaron durante la misma jornada con la inauguración de las Ramadas. En ese contexto, el jefe comunal invitó a la comunidad a seguir participando de las actividades programadas y a disfrutar de las Fiestas Patrias con responsabilidad. La programación se desarrolla bajo el lema “Nuestras tradiciones nos hacen comunidad”.


musicaumag

ENTRE MÚSICA CHILENA Y APLAUSOS: SINFÓNICA UMAG HIZO VIBRAR LAS FIESTAS PATRIAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PORVENIR CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON HORA DE CUECA Y ALMUERZO COMUNITARIO

Leer Más

​La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.

​La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.

95663
nuestrospodcast
Su construcción demoro 2 años superando tormentas y vientos

FARO ISLOTES EVANGELISTAS CONMEMORA 130 AÑOS ILUMINANDO EL ESTRECHO DE MAGALLANES

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
95663

PORVENIR CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON HORA DE CUECA Y ALMUERZO COMUNITARIO

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
fiscalizacionenergiafiestaspatrias

AUTORIDADES REGIONALES DE ENERGÍA Y SALUD FISCALIZAN INSTALACIONES SANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE COMBUSTIBLES PREVIO A LAS FIESTAS PATRIAS 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Fonda prev 4

FONDA PREVENTIVA ACERCA SERVICIOS PÚBLICOS Y REFUERZA LA SEGURIDAD PARA FIESTAS PATRIAS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.