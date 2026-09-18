18 de septiembre de 2026
PORVENIR CELEBRÓ LAS FIESTAS PATRIAS CON HORA DE CUECA Y ALMUERZO COMUNITARIO
La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.
En un ambiente marcado por la música, la cueca y las tradiciones chilenas, la Municipalidad de Porvenir desarrolló este jueves 17 de septiembre la denominada “Hora de Cueca y Almuerzo Comunitario”, actividad incluida en la programación oficial de Fiestas Patrias 2026.
La jornada se realizó entre las 12:00 y las 13:30 horas en el frontis del edificio consistorial, ubicado en Mario Zavattaro 434. La actividad reunió a autoridades, concejales, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales, vecinos y vecinas de la comuna, quienes participaron de una jornada que incluyó cueca, música y gastronomía típica.
El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, agradeció a los funcionarios municipales y a los equipos que estuvieron a cargo de la logística y puesta en escena, además de valorar la participación de las autoridades, concejales, agrupaciones folclóricas y vecinos que asistieron a la actividad.
Las celebraciones continuaron durante la misma jornada con la inauguración de las Ramadas. En ese contexto, el jefe comunal invitó a la comunidad a seguir participando de las actividades programadas y a disfrutar de las Fiestas Patrias con responsabilidad. La programación se desarrolla bajo el lema “Nuestras tradiciones nos hacen comunidad”.
La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.
La actividad se realizó este jueves 17 de septiembre frente al edificio consistorial y reunió a autoridades, agrupaciones folclóricas, funcionarios municipales y vecinos de la comuna.