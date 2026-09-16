NUEVO MAPA DIGITAL PERMITE UBICAR FONDAS Y RAMADAS AUTORIZADAS EN PUNTA ARENAS PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS

A pocos días de las Fiestas Patrias, se habilitó el visor territorial “Chile Te Quiero Endieciochado”, una plataforma digital que geolocaliza los eventos oficiales a nivel nacional. La herramienta, accesible directamente desde teléfonos móviles, permite ubicar rápidamente ramadas, ferias costumbristas, picadas y circos que cuentan con las autorizaciones respectivas para operar durante las celebraciones de septiembre.

Para quienes se encuentran en la región, este mapa resulta de gran utilidad para organizar los panoramas, ya que centraliza la información de los recintos habilitados específicamente en Punta Arenas. Al ingresar al sitio, los usuarios pueden visualizar la dirección exacta de cada fonda local confirmada para este año, facilitando la planificación de los asistentes y garantizando que se acuda a lugares que cumplen con las normativas.