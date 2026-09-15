CARABINEROS ENTREGA CLAVES PARA DETECTAR BILLETES FALSOS ANTE EL AUMENTO DE TRANSACCIONES POR FIESTAS PATRIAS

En el marco de las próximas Fiestas Patrias, Carabineros reforzó el llamado a la comunidad a estar atenta ante la eventual circulación de billetes falsificados, considerando el aumento de las transacciones en efectivo durante estas fechas. Los peritos documentales Sgto. 1ro Jaime Sandoval López y Sgto. 2do Juan Sepúlveda Contreras abordaron esta mañana en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones las principales medidas de seguridad que permiten verificar la autenticidad de los billetes.

Entre las recomendaciones entregadas destaca el método “Mire, Incline y Toque”, que permite revisar características visuales, elementos que cambian de tonalidad, relieves y otras medidas de seguridad. También se puede utilizar luz ultravioleta, aunque Carabineros advirtió que no se debe confiar exclusivamente en este mecanismo, ya que existen falsificaciones que pueden intentar reproducir determinadas características. Asimismo, se recordó que los billetes poseen elementos diferenciadores según su denominación, incluyendo diferencias de tamaño, ventanas transparentes, imágenes visibles a contraluz y tintas de seguridad.

Los funcionarios enfatizaron que tanto comerciantes como consumidores deben tomarse el tiempo necesario para revisar el dinero antes de concretar una transacción, especialmente en el comercio minorista y actividades temporales donde puede existir mayor circulación de efectivo. En caso de detectar un billete aparentemente falso, Carabineros recomendó evitar la confrontación directa con quien lo entrega, solicitar apoyo de la seguridad del establecimiento cuando corresponda y dar aviso a la policía para iniciar el procedimiento y la investigación respectiva.

Finalmente, los peritos aclararon que un billete determinado como falso no es devuelto ni reemplazado por el banco, por lo que resulta fundamental realizar la denuncia y entregar la especie a la autoridad. Estos billetes pueden ser analizados por especialistas para determinar los métodos y materiales utilizados en su falsificación, información que permite establecer patrones y facilitar la trazabilidad de las especies falsificadas. Carabineros también recordó que existe información educativa disponible en billetesymonedas.cl para conocer en detalle las medidas de seguridad de los billetes y monedas.





​

